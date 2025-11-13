Mâu thuẫn mua bán, cô gái bị người đàn ông đánh đập dã man trên đường

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông đội mũ bảo hiểm nắm tóc kéo lê rồi ghì đầu một phụ nữ trẻ xuống vỉa hè, tạo nên cảnh hỗn loạn.

Vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa người bán và người mua ốc, trứng hột vịt lộn trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TP.HCM).

Công an phường Thông Tây Hội (TP.HCM) đã lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ vụ xô xát xảy ra trên đường Quang Trung.

Hình ảnh 2 bên ẩu đả nhau. Ảnh: Cắt từ clip.

Qua thông tin ban đầu, cô gái bị đánh hành nghề bán hột vịt lộn bằng xe đẩy, còn người đàn ông là khách mua hàng. Trong lúc giao dịch mua bán, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ hành hung.

Công an phường Thông Tây Hội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Bước đầu, công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán.

Hiện cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, đồng thời khuyến cáo người dân ứng xử văn minh, tránh để mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hành vi bạo lực gây mất trật tự công cộng.