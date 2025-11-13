Nỗ lực đẩy lùi mại dâm trá hình

Tệ nạn mại dâm ở TP.HCM có xu hướng biến tướng tinh vi nhưng nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng, công tác phòng, chống mại dâm đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn TP.HCM được mở rộng, dân số tăng cao, các hoạt động kinh tế - dịch vụ sôi động hơn bao giờ hết. Song song đó, những cơ sở kinh doanh "nhạy cảm" như karaoke, massage, khách sạn, bar… cũng nảy sinh nhiều biến tướng, bị một số đối tượng lợi dụng để tổ chức, môi giới hoặc tiếp tay cho hoạt động mại dâm.

Biến tướng tinh vi

Đặc biệt, không gian mạng đang trở thành "mảnh đất màu mỡ" để các đường dây mại dâm núp bóng hoạt động. Chúng lập các nhóm kín trên Facebook, Telegram, diễn đàn ẩn danh, thậm chí sử dụng app hẹn hò để giao dịch. Những "phi vụ" mua bán dâm được thực hiện nhanh, kín kẽ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, đấu tranh.

Theo thống kê, toàn TP.HCM hiện có hơn 10.600 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, trong đó 200 cơ sở có nghi vấn mại dâm và 851 cơ sở có nghi vấn khiêu dâm, kích dục. Gần 22.000 lao động làm việc trong các cơ sở này, với hàng trăm người có biểu hiện liên quan đến hoạt động mại dâm.

Một số khu vực công cộng như công viên Phú Lâm, tuyến đường Ngô Gia Tự - Nguyễn Chí Thanh hay khu vực vòng xoay tượng đài Liệt sĩ vẫn còn tình trạng người nghi vấn hoạt động mại dâm đứng đường, chèo kéo khách.

Trong 9 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.647 cơ sở, phát hiện 297 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính hơn 3,4 tỷ đồng , đình chỉ hoạt động 5 cơ sở và cảnh cáo hàng chục trường hợp khác.

Các đối tượng điều hành đường dây mại dâm bị Công an TP.HCM bắt giữ trong tháng 9/2025.

Đáng chú ý, 146 cuộc truy quét mại dâm nơi công cộng và 91 vụ tại cơ sở kinh doanh đã được phát hiện, xử lý. Các lực lượng đã xử lý 589 người vi phạm, trong đó có 217 người mua dâm, 238 người bán dâm (1 người dưới 18 tuổi) và 134 đối tượng chứa, môi giới mại dâm.

Công an thành phố đã khởi tố 52 vụ án với 86 bị can, trong đó 49 vụ với 83 bị can đã được Viện Kiểm sát truy tố. Các phiên tòa xét xử nghiêm minh đã tạo sức răn đe mạnh mẽ, góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Phòng ngừa từ gốc

Với phương châm phòng ngừa là chính, TP.HCM đã triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm gắn với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Chỉ trong 9 tháng, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hơn 2.500 buổi tuyên truyền, thu hút gần 91.000 lượt người tham dự; phát hành trên 146.000 tài liệu, tờ rơi, pano, áp phích; truyền thông qua hệ thống loa, nhóm khu phố, trường học và cơ sở sản xuất. Gần 115.000 người có nguy cơ cao đã được tiếp cận thông tin, được hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ mình trước cám dỗ tệ nạn.

Bên cạnh đó, tính đến nay, đã có 5.871/10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" cam kết không để xảy ra tình trạng mua bán dâm, khiêu dâm, kích dục xảy ra ở cơ sở mình.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2025, 6.312 người bán dâm hoặc có nguy cơ cao đã được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế, tư vấn, xét nghiệm...

Các câu lạc bộ, nhóm cộng đồng tiếp tục duy trì hoạt động, giúp người yếu thế nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ổn định cuộc sống. Mô hình "can thiệp giảm hại, giáo dục pháp luật" đang được duy trì tại 12 xã, phường, góp phần giảm dần tình trạng tái phạm, hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS và bạo lực trên cơ sở giới.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác phòng, chống mại dâm vẫn còn không ít vướng mắc. Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ban hành từ năm 2003 đã hơn 22 năm chưa được sửa đổi, chưa cập nhật các hành vi mới như mại dâm nam, đồng tính, chuyển giới hay hoạt động trên không gian mạng, gây khó khăn trong xử lý.

Bên cạnh đó, sự chồng chéo trong thống kê giữa các ngành, việc "sang tên đổi chủ" của các cơ sở vi phạm, hay lực lượng kiểm tra liên ngành đang trong giai đoạn kiện toàn sau khi tổ chức chính quyền hai cấp… khiến công tác quản lý, giám sát còn hạn chế.

Do vậy, hiện nay TP.HCM đang thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng ngừa mại dâm, gồm: Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục pháp luật gắn với phòng, chống HIV/AIDS; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở; rà soát, thống kê, cập nhật dữ liệu cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập; tham mưu sửa đổi các văn bản chỉ đạo, quy chế liên ngành; tiếp tục duy trì hoạt động can thiệp giảm hại, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và chủ động tháo gỡ khó khăn, đảm bảo công tác quản lý xuyên suốt, hiệu quả.