Mâu thuẫn chuyện trai gái, một thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay

  • Chủ nhật, 26/4/2026 18:14 (GMT+7)
Sau khi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn chuyện trai gái, L. nhiều lần vung dao chém A. nhưng không trúng, A. cầm dao chém L. đứt lìa cánh tay trái.

Công an xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long cho biết, chiều 25/4, ông N.V.N đến Công an xã trình báo con trai mình (N.V.L, SN 2004) bị chém thương tích.

Hai nhóm hẹn nhau gần cổng chính khu công nghiệp để giải quyết mâu thuẫn.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, khoảng 22h ngày 24/4, N.V.L hẹn với P.H.A (SN 2009) đến khu công nghiệp Hòa Phú để giải quyết mâu thuẫn cá nhân về mối quan hệ trai gái. L rủ thêm thêm 4 người khác đi cùng.

Khi đi, nhóm của L có mang theo con dao lưỡi dài khoảng 60-70 cm. Còn nhóm của P.H.A có 6 người.

Lúc đầu 2 nhóm nói chuyện bình thường, sau đó hẹn nhau đến ngã tư đường N3 khu công nghiệp Hòa Phú. Tại đây, L dùng dao chém A nhiều cái nhưng không trúng, A cầm dao chém L 1 cái đứt lìa cánh tay trái. Nhóm A bỏ đi còn L được đưa đi bệnh viện.

Tại cơ quan công an, A thừa nhận L có dùng mạng xã hội hẹn A ra khu công nghiệp Hòa Phú để giải quyết mâu thuẫn, A dùng con dao mang theo để chém L gây thương tích.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

Thợ khóa bị chủ nhà cầm dao dọa chém khi phá khóa theo yêu cầu của vợ

Ngày 26/4, Công an phường Dĩ An, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang tiến hành xác minh đoạn video ghi lại cảnh một thợ khóa bị chủ nhà hành hung, dọa chém sau khi thực hiện dịch vụ mở cửa theo yêu cầu của người thân.

3 giờ trước

Bị chồng chém liên tiếp bằng 3 con dao, vợ vẫn xin tòa khoan hồng

Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, người chồng đã dùng 3 con dao chém vợ, khiến nạn nhân mang thương tích 61%. Tại phiên tòa, giữa nỗi đau chưa nguôi, người vợ vẫn nghẹn ngào xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng, để lại nhiều ám ảnh.

35:2124 hôm qua

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chém người giữa đêm ở Hà Nội

Cơ quan công an tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi chém một nam thanh niên tại xã Phượng Dực, Hà Nội.

20:23 21/4/2026

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm

