Shipper học hết lớp 9 đóng vai bác sĩ, tạo hình thẩm mỹ phụ khoa cho khách

Công an Bắc Ninh khởi tố 12 người giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ tại các spa chui, trong đó có đối tượng làm nghề giao hàng, chỉ học hết lớp 9.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "Lừa dối khách hàng".

Các bị can này có hành vi giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ để lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và điều trị các bệnh phụ khoa của người dân để tổ chức hoạt động khám chữa bệnh trái phép dưới vỏ bọc các trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network (số 7, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh).

Nhóm này sử dụng mạng xã hội để quảng cáo các gói dịch vụ với chi phí thấp, chỉ từ 199.000 đồng đến 599.000 đồng, đồng thời cam kết điều trị khỏi hoàn toàn, bảo hành lâu dài, thậm chí hoàn tiền gấp đôi nếu không hiệu quả nhằm thu hút khách hàng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng giới thiệu cơ sở có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội cùng hệ thống máy móc công nghệ cao. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ những người được giới thiệu là bác sĩ, chuyên gia tại các cơ sở này đều không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y khoa theo quy định.

Thực hiện chuyên án đấu tranh, ngày 11/5, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét các cơ sở Korea Beauty Center 68 tại Bắc Ninh và Đông Á Beauty Center tại Hưng Yên; đồng thời kiểm tra cơ sở Đông Á Made U Total Beauty Network ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế cùng hơn 50 thiết bị thẩm mỹ, khám chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 18/5, Ban chuyên án khám xét thêm một cơ sở Đông Á Beauty Center tại tỉnh Phú Thọ, thu giữ nhiều máy móc, thuốc và vật tư phục vụ hoạt động khám chữa bệnh trái phép.

Lực lượng chức năng khám xét tại cơ sở Đông Á Beauty Center (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Trong số 12 bị can bị khởi tố có Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1991, trú tại Hà Nội), được xác định là người góp vốn thành lập, điều hành và quản lý hệ thống 4 cơ sở spa nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận đã xây dựng kịch bản lừa đảo, chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn, thăm khám và bán các gói dịch vụ giá cao cho khách hàng.

Đáng chú ý, cơ quan công an xác định có trường hợp chỉ học hết lớp 9, làm nghề giao hàng, nhưng vẫn tham gia thực hiện các thủ thuật như tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn, tạo hình thẩm mỹ phụ khoa cho khách hàng.

Theo điều tra, các đối tượng còn bố trí người đóng giả khách hàng đã sử dụng dịch vụ để tiếp cận, giới thiệu và tạo niềm tin cho khách mới. Trong quá trình thăm khám, nhóm này cố tình đưa ra các kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý hoang mang, từ đó dụ dỗ khách hàng đăng ký các liệu trình chuyên sâu có giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Máy móc, phương tiện các đối tượng sử dụng để điều trị, lừa dối khách hàng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền nhiều tỷ đồng từ hành vi lừa dối khách hàng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những người từng sử dụng dịch vụ hoặc là bị hại liên quan đến các cơ sở nêu trên liên hệ Cơ quan An ninh điều tra để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.