'Đập tan' ổ lừa đảo núp bóng các cơ sở làm đẹp

Các đối tượng đã lập các cơ sở làm đẹp, giả danh chuyên gia, "vẽ bệnh", quảng cáo sai sự thật nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố 12 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, 11 bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra (trừ bị can Nguyễn Thị Ninh do đang có thai). Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đang tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra mở rộng vụ án. Các đối tượng trên nằm trong đường dây chuyên thành lập các cơ sở chăm sóc sắc đẹp để lừa đảo người dân.

Hình ảnh đối tượng quảng cáo đang thực hiện dịch vụ.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 4 cơ sở làm đẹp có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Đông Á Made U Total Beauty Network tại phường Kinh Bắc, Korea Beauty Center tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), cơ sở Đông Á Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), cơ sở Đông Á Beauty Center tại phường Trần Lãm (tỉnh Hưng Yên) có cùng phương thức hoạt động dưới sự điều hành của một nhóm đối tượng.

Đường dây này do 2 đối tượng cùng sinh năm 1991, ở thành phố Hà Nội cầm đầu, đó là Nguyễn Thị Thu Hà ở phường Yên Sở và Nguyễn Phương Anh ở phường Phú Diễn, TP Hà Nội. 2 người này đứng ra thành lập, điều hành hệ thống các cơ sở làm đẹp.

Tập trung xác minh hành vi của các đối tượng, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tập trung xác minh và xác định, các đối tượng lập các trang facebook, chạy quảng cáo với nhiều dịch vụ hấp dẫn như: giảm béo, "Detox cô bé"... bằng công nghệ hiện đại, không đau, không xâm lấn.

Cụ thể, Facebook "Viện Thẩm mỹ KOREA" được tạo ngày 11/3/2025, có khoảng 6.400 người theo dõi, cơ sở này tự giới thiệu là hệ thống thẩm mỹ có 19 chi nhánh trên toàn quốc, hơn 500 nhân sự, phục vụ trên 50.000 khách hàng mỗi tháng.

Trang Facebook này thường xuyên đăng tải hình ảnh cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ cùng các cam kết về hiệu quả giảm béo, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Những thông tin quảng bá này đã góp phần tạo dựng lòng tin đối với nhiều khách hàng. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh chuyên nghiệp được giới thiệu, CBCS Phòng An ninh chính trị nội bộ xác minh phát hiện nhiều nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ không có trình độ chuyên môn phù hợp.

Theo tài liệu điều tra, đối với khách hàng đăng ký dịch vụ giảm béo, các đối tượng đã xây dựng quy trình tư vấn khép kín nhằm từng bước dẫn dắt khách hàng chi tiền. Ngay từ khâu thăm khám ban đầu, khách hàng được đo các vòng cơ thể bằng các chỉ số không đúng thực tế rồi được thông báo đang trong tình trạng thừa cân nghiêm trọng, cần áp dụng liệu trình chuyên sâu mới có thể cải thiện nhanh chóng. Các đối tượng cam kết chỉ sau 3-5 buổi sẽ thấy rõ hiệu quả, đánh trúng tâm lý muốn giảm cân nhanh của nhiều người.

Các cơ sở làm đẹp của các đối tượng.

Sau một vài buổi thực hiện dịch vụ, khách hàng tiếp tục được đo lại bằng các thủ thuật siết chặt thước dây hoặc thay đổi vị trí đo nhằm tạo cảm giác số đo đã giảm đáng kể. Khi khách bắt đầu tin tưởng vào kết quả, các đối tượng lập tức tư vấn nâng cấp lên những gói điều trị chuyên sâu với chi phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Để tăng tính thuyết phục, nhóm quản lý đóng giả các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trực tiếp đưa ra nhận định về tình trạng sức khỏe của khách hàng. Nhiều loại máy móc được quảng cáo là công nghệ giảm béo hiện đại nhưng thực chất không có tác dụng như giới thiệu vẫn được sử dụng để tạo lòng tin. Sau đó, khách hàng tiếp tục được tư vấn sử dụng các liệu trình hoặc sản phẩm bổ sung với chi phí ngày càng cao.

Đáng chú ý, để tạo cảm giác cơ thể đang giảm cân, một số khách hàng còn được tư vấn sử dụng các loại "trà thải độc". Theo kết quả điều tra, sản phẩm này thực chất chứa lá phan tả diệp có tác dụng nhuận tràng, gây tiêu chảy, khiến cơ thể mất nước tạm thời và tạo cảm giác cân nặng sụt giảm. Lợi dụng tâm lý muốn giảm cân nhanh cùng sự hiểu biết hạn chế, các đối tượng từng bước dẫn dắt khách hàng chi tiền để sử dụng các dịch vụ của chúng.

Đối với dịch vụ được quảng cáo là "Detox cô bé", các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe sinh sản của nhiều phụ nữ để đưa ra những thông tin không đúng sự thật về tình trạng viêm nhiễm, bệnh lý. Từ đó, khách hàng bị dẫn dắt sử dụng các gói điều trị có giá từ hàng chục triệu đồng. Nhiều loại máy móc vốn chỉ dùng trong chăm sóc da hoặc điều trị thẩm mỹ thông thường cũng bị quảng cáo sai công dụng để thực hiện các liệu trình được giới thiệu là điều trị bệnh phụ khoa.

Là một trong những người bị hại, bà Nguyễn Thị H, quê ở Hiệp Hòa đã chi trả cho các liệu trình giảm béo và các khoản phát sinh theo tư vấn của cơ sở lên tới hơn 80 triệu đồng. "Ban đầu tôi chỉ đăng ký một gói dịch vụ cơ bản. Nhưng sau mỗi lần thực hiện, họ lại bảo tình trạng mỡ thừa rất nặng, phải nâng cấp liệu trình mới có hiệu quả. Có người tự xưng là bác sĩ phân tích rất kỹ nên tôi tin tưởng. Cứ mỗi lần đến lại phát sinh thêm chi phí. Đến khi tổng số tiền bỏ ra đã hơn 80 triệu đồng mà cân nặng gần như không thay đổi, tôi mới biết mình bị lừa", bà H chia sẻ.

Tương tự, ông Đặng Văn L ở Lạng Giang cho biết đã chi khoảng 45 triệu đồng cho một liệu trình giảm béo sau khi được quảng cáo có thể mang lại kết quả nhanh chóng. "Họ giới thiệu công nghệ hiện đại, có chuyên gia trực tiếp theo dõi nên tôi rất yên tâm. Mỗi lần tôi băn khoăn về chi phí, nhân viên lại khẳng định chỉ cần hoàn thành liệu trình là sẽ đạt kết quả như cam kết. Sau nhiều tháng theo đuổi, mất nhiều tiền nhưng tôi không thấy cân nặng giảm xuống. Giờ nghĩ lại mới thấy mình quá chủ quan, tin vào những lời quảng cáo thiếu căn cứ", ông L nói.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ đã có hàng chục nạn nhân gồm cả các công chức, giáo viên... bị các đối tượng dẫn dắt bằng các chiêu trò tương tự để chiếm đoạt tiền. Số bị hại tại 4 cơ sở do nhóm đối tượng này điều hành có thể lên tới cả trăm người, với số tiền thu từ khách hàng lên tới nhiều tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án liên hệ cơ quan công an để trình báo.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 12 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thu Hà ở phường Yên Sở và Nguyễn Phương Anh ở phường Phú Diễn - là 2 đối tượng đứng ra thành lập, điều hành hệ thống các cơ sở làm đẹp; 10 đối tượng khác đồng phạm gồm: Trịnh Hùng Thoa (SN 1990, ở xã Vũ Thư); Ngô Thị Minh Nguyệt (SN 1994) và Nguyễn Văn Phương (SN 1990, ở xã Nguyễn Trãi, cả 3 cùng trú tại tỉnh Hưng Yên); Trần Thị Hoa (SN 1987, ở xã Tam Đảo); Nguyễn Công Hoan (SN 1991, ở phường Vĩnh Phúc, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ); Đỗ Văn Thắng (SN 1992), ở phường Phượng Sơn; Đàm Thị Nhung (SN 1996, ở phường Phù Khê); Nguyễn Thị Ninh (SN 1993, ở phường Bắc Giang, cùng tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Hữu Châu (SN 1997, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Dung (SN 1996, ở xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng được phân công những vai trò riêng, từ quản lý cơ sở, quản lý tài chính, tư vấn viên, kỹ thuật viên đến giả danh bác sĩ, chuyên gia nhằm tạo dựng lòng tin và dẫn dắt khách hàng sử dụng các gói dịch vụ có giá trị lớn.

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động, trình độ chuyên môn của người thực hiện dịch vụ; không nên tin vào những lời quảng cáo về hiệu quả "thần tốc", "điều trị dứt điểm" hoặc các chương trình khuyến mại bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu tư vấn sai sự thật, ép buộc thanh toán hoặc quảng cáo quá mức về công dụng dịch vụ, người dân cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.