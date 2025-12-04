Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Màu sắc của lưỡi tiết lộ nhiều bất ngờ về sức khỏe tim mạch

  • Thứ năm, 4/12/2025 08:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Màu sắc của lưỡi có thể tiết lộ nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe của tim. Những người có lưỡi màu tím sẫm, mạch máu có thể bị tắc nghẽn, hoặc trái tim yếu hơn bình thường.

Tim anh 1

Người có trái tim khỏe mạch sẽ có lưỡi màu hồng. Ảnh minh họa: L.C.

Tôi có một người bạn sức khỏe khá yếu, sau này anh ấy bắt đầu luyện tập thể thao, thường xuyên chạy marathon, nhưng mỗi lần chạy đều đổ rất nhiều mồ hôi, quần áo thay ra có thể vắt ra nước, anh ấy đã uống thuốc ngăn đổ mồ hôi, ví dụ như ngũ vị tử, phù tiểu mạch... nhưng đều không ăn thua, thậm chí còn uống cả Ngọc Bình Phong nhưng cũng không hiệu quả.

Ngọc Bình Phong là phương thuốc chuyên dùng để điều trị đổ mồ hôi trộm, có công hiệu cực kỳ tốt trong việc điều trị cho những người thường xuyên đổ mồ hôi, dễ bị cảm cúm, đầu lưỡi phù và hiện dấu răng, thậm chí là người bị béo phì.

Những người như vậy đổ mồ hôi vì phổi thiếu oxy, “vệ ngoại bất cố” [1], vị thuốc hoàng kỳ trong Ngọc Bình Phong có khả năng thấm vào mạch phổi, tẩm bổ cho phổi và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chấm dứt tình trạng đổ mồ hôi. Nhưng tại sao phương thuốc này lại không hiệu quả trong trường hợp này?

Bởi vì vấn đề của anh ấy không nằm ở phổi, mà nằm ở tim, chức năng tim của anh ấy quá yếu, tim không đủ sức bơm máu dẫn đến thiếu oxy và gây đổ mồ hôi.

Tuy đã nâng cao thể chất bằng cách chăm chỉ tập luyện, nhưng dù sao chạy marathon cũng là một môn thể thao cường độ cao, nên đó vẫn là một thử thách lớn với trái tim yếu ớt của người bệnh. Thực ra anh ấy đã hoàn thành từng chặng đua trong trạng thái thiếu oxy, đổ mồ hôi nhiều cũng chính là biểu hiện của vấn đề thiếu oxy do trái tim quá yếu.

Tôi còn có một bệnh nhân 32 tuổi, người rất béo, cô ấy đi tập thể thao để giảm cân, nhưng lần nào cũng đổ rất nhiều mồ hôi, mọi người xung quanh đều muốn tránh xa.

Khi khám bệnh, tôi thấy lưỡi của cô ấy sẫm màu, tím ngắt, đây là biểu hiện điển hình khi máu bị tắc nghẽn, sau khi tôi hỏi kỹ tiền sử bệnh tật, cô ấy mới nhớ ra hồi nhỏ mình từng bị bệnh tim và phải phẫu thuật, khi lớn lên trái tim không có vấn đề gì, nên gần như đã quên mất chuyện này.

Bệnh tim trước kia đã giải thích tại sao cô ấy lại bị đổ mồ hôi nghiêm trọng như vậy, cũng là nguyên nhân khiến lưỡi sẫm màu: Do đã từng phẫu thuật tim, nên chắc chắn tim của cô không khỏe mạnh như bình thường, đây vẫn là điểm yếu của cô.

Hơn nữa, do thể trạng thừa cân nên trái tim càng vất vả hơn, nó không đủ sức để cung cấp oxy cho cả cơ thể, bởi vậy cô ấy mới đổ mồ hôi nhiều khi tập thể thao và có lưỡi sẫm màu.

[1] Vệ ngoại bất cố: Chỉ tình trạng làn da liên tục đổ mồ hôi, thể chất dễ đổ mồ hôi, tay chân sợ lạnh, dễ dàng khiến bệnh, yếu tố độc hại xâm nhập vào cơ thể.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

