Mẫu điện thoại Android không ồn ào nhưng ‘được việc’

Những nâng cấp trên mẫu Galaxy S26 Ultra không ồn ào nhưng ứng dụng được khá nhiều để tăng trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Trong số những hãng công nghệ, Samsung thường là người “mở hàng” đầu tiên trong năm với những mẫu Galaxy S. Tất nhiên, áp lực từ việc ra mắt sớm nhất là hãng cần có sản phẩm đủ khác biệt, hấp dẫn để thu hút người dùng.

Nhưng việc tạo nên khác biệt cũng ngày càng khó, khi thiết kế, tính năng đều đã chạm tới hạn. Mở hộp lần đầu, có thể bạn sẽ khó nhận ra thay đổi của Galaxy S26 so với thế hệ trước. Chỉ khi dùng sau một thời gian đủ dài, để cho thiết bị “quen” với mình, tôi mới bắt đầu nhận thấy những sự khác biệt và tiện dụng của S26 Ultra.

Thiết kế không đột phá nhưng tin cậy

Galaxy S26 Ultra vẫn dùng thiết kế với hai mặt phẳng, phần khung viền vuông vắn, nhưng có một chút nhấn nhá với cụm camera được làm thành một dải, thay vì chỉ có 3 ống kính nổi lên như thế hệ trước. Đó là thay đổi rất nhỏ nhưng giúp mẫu máy này có sự khác biệt, cá tính hơn một chút.

Khung máy chuyển từ titanium sang nhôm, nhưng sự thay đổi này không tạo ra cảm giác khác biệt lớn, cả về độ chắc chắn lẫn trọng lượng. Máy vẫn cho cảm giác cầm đầm tay, kích thước màn hình vẫn là khá to và khả năng chống bụi, chống nước lẫn chống xước nhờ tấm kính Gorillar Armor 2 mới đem lại đủ sự yên tâm cho thiết bị tôi dùng thường xuyên nhất.

S26 Ultra vẫn là một trong những smartphone hiển thị đẹp nhất, với màn hình AMOLED 6,9 inch. Thực tế là chất lượng hiển thị đôi khi có thể bị ảnh hưởng bởi tính năng mới và đáng chú ý nhất trên chiếc điện thoại này, đó là Hiển thị riêng tư (Privacy Display). Do được tích hợp vào màn hình, máy có thể chống nhìn trộm ngay từ khi mở hộp.

Màn hình riêng tư phát huy tác dụng vào những lúc cần riêng tư, và số trường hợp đó khá nhiều.

Tính năng này hữu ích và được dùng nhiều hơn tôi nghĩ ban đầu. Mỗi lần chat về công việc trong thang máy, tôi không phải lo đến người bên cạnh lướt mắt vào. Khi mang máy vào rạp chiếu phim, tôi cũng bật sẵn tính năng này để không ảnh hưởng những người xung quanh nếu cần kiểm tra điện thoại trong rạp. Privacy Display cung cấp cho tôi thêm lựa chọn khi cần “riêng tư”, còn trong những trường hợp sử dụng khác, tôi thường tắt nó đi để đảm bảo hiển thị đẹp hơn.

AI hữu dụng hơn khi dùng nhiều

AI có lẽ là loại tính năng được các hãng nói đến nhiều nhất trong các đợt giới thiệu điện thoại mới, nhưng dùng có hiệu quả hay không lại là câu chuyện khác.

Nhờ sự tích hợp sâu với Gemini, Galaxy AI hiểu ngữ cảnh tốt và nhiều lúc giúp tôi nhận ra nhu cầu mà mình chưa nghĩ đến. Trước ngày đi công tác Singapore một ngày, màn hình “Now brief” của máy nhắc tôi thời tiết của đất nước này, giúp tôi nhớ ra và sắp xếp các công việc bị chồng lấn. Nhờ đọc được lịch, Galaxy AI cũng nhiều lần nhắc tôi những cuộc hẹn.

Khả năng thu âm và chuyển thành văn bản của máy Samsung đã tốt từ thế hệ đầu tiên có Galaxy AI, và đến nay vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Quy trình “khép kín” gồm thu âm, chuyển sang văn bản và đưa vào NotebookLM ngay trên điện thoại giúp tôi rất nhiều khi cần nhanh chóng thao tác với một bài phát biểu dài.

Tính năng Sàng lọc cuộc gọi cũng phát huy tác dụng trong nhiều trường hợp. Khi có số lạ gọi đến, AI sẽ trả lời thay, hỏi người gọi là ai và lý do gọi, đồng thời chuyển nội dung sang văn bản hiển thị trên màn hình. Toàn bộ quá trình diễn ra bằng tiếng Việt, khá tự nhiên. Với những cuộc gọi quảng cáo hay spam, hệ thống thường khiến đầu dây bên kia cúp máy khá nhanh.

Đây chỉ là một vài trường hợp Galaxy AI giúp tôi sử dụng hiệu quả, tiết kiệm thời gian hơn. Giống như mọi ứng dụng AI khác, cần có thời gian sử dụng lâu dài, cho điện thoại học thói quen của mình và tin tưởng cung cấp một số dữ liệu cá nhân, AI trên điện thoại mới trở thành trợ lý đắc lực.

Thực dụng từ pin, sạc tới hiệu năng

Nếu nói về kỳ vọng khi dùng một thiết bị có giá khởi điểm 37 triệu đồng, chắc chắn tôi mong nó đơn giản là “dùng tốt” ngay từ khi mở máy. Đó là điều S26 Ultra làm được. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn là sản phẩm đầu bảng, đem lại trải nghiệm mượt mà cho mọi công việc hàng ngày, nhất là khi kết hợp với màn hình 120 Hz.

Nếu so về dung lượng, pin của S26 Ultra có thể thua một số đối thủ khác trên thị trường ở cùng tầm giá. Trải nghiệm sử dụng cho thấy pin đủ dùng một ngày, hiếm khi nào tôi phải sạc lại trước khi về đến nhà vào buổi tối. Pin của mẫu máy Samsung không dư dả như đối thủ, nhưng đủ dùng hàng ngày.

Nếu pin chưa cải thiện nhiều thì tốc độ sạc lại là câu chuyện khác. Đây là mẫu Galaxy cao cấp đầu tiên hỗ trợ sạc có dây với công suất 60 W. Sạc nhanh và tương thích tốt hơn đồng nghĩa tôi có thể tranh thủ cắm sạc mà vẫn đáp ứng được cả buổi hoạt động bên ngoài.

Camera của máy cũng không phải kiểu khiến bạn trầm trồ hay có thương hiệu máy ảnh đính kèm. Dù vậy, nó đáp ứng gần như đủ nhu cầu của tôi: chụp ở ống kính chính rất nhanh và đủ nét kể cả khi trời tối, camera telephoto 5x đủ để chụp sân khấu hoặc cận mặt người nói trong các cuộc họp, và camera góc siêu rộng có độ nét, bắt sáng tốt. Tôi không mấy khi dùng đến hoặc tận dụng tốt những tính năng như zoom AI ở mức 30x trở lên, nhưng S26 Ultra là chiếc điện thoại thực dụng kể cả ở khía cạnh chụp ảnh.

Khi mà ngoài iPhone, các hãng điện thoại Android khác cũng đều tự định giá trên 30 triệu, Samsung thực tế đang cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ. Bạn có thể muốn những mẫu đầu tư hơn vào chụp ảnh, hay thiết kế lạ mắt hơn từ Xiaomi, Vivo hay Oppo. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Galaxy S26 Ultra vẫn là một chiếc điện thoại an toàn của Samsung.

Những gì đã làm tốt, họ vẫn duy trì. Những tính năng mới hầu như đủ hữu dụng để dùng thường xuyên. Thay vì "nhồi nhét" AI vào mọi góc khuất như Galaxy S25 series, Samsung lần này tập trung vào điều cốt lõi hơn như hiệu năng ổn định, phần cứng đáng tin cậy và camera linh hoạt. Kể cả nhiều tính năng AI, được hãng nói đến thường xuyên, cũng phát huy tác dụng. Với những người cần trải nghiệm tốt hàng ngày, Galaxy S26 Ultra là câu trả lời thuyết phục nhất Samsung đưa ra từ nhiều năm nay.