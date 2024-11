Mata có thể trở thành 'Beckham 2.0' tại Mỹ

Hôm 21/11, Mata đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên còn đang thi đấu sở hữu cổ phần ở một đội bóng thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Mata cho biết: "Gia nhập San Diego FC với tư cách đối tác và đồng sở hữu là một cơ hội thú vị, tại một thành phố và giải đấu đang có sự tăng trưởng đáng kinh ngạc".

Mata cũng là cầu thủ nước ngoài thứ hai sở hữu cổ phần ở một đội MLS, sau David Beckham tại Inter Miami. Tiền vệ người Tây Ban Nha muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh và quản lý ở Mỹ, nơi nền bóng đá đang phát triển mạnh trong những năm gần đây.

San Diego FC là đội bóng thứ 30 tham gia vào giải MLS. Đội bóng được dẫn dắt bởi Mikey Varas, người từng làm HLV tạm quyền ở tuyển quốc Mỹ. Ngôi sao sáng nhất của đội là Hirving Lozano, chân sút có nhiều năm thi đấu ở châu Âu và là cựu binh của tuyển Mexico.

Mata đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Mỹ, nhất là tại San Diego. Đây là thành phố đông dân thứ 8 tại Mỹ với hơn 1,3 triệu người, nhưng chỉ có một đội thể thao chuyên nghiệp góp mặt ở giải đấu lớn là đội bóng chày San Diego Padres. Trong khi các đội tuyển bóng bầu dục và bóng rổ đều chọn nơi khác để đóng quân.

Theo quan điểm của Mata, San Diego có sức hấp dẫn lớn nhưng lại chưa được phản ánh đúng mức ở lĩnh vực thể thao. Với việc San Diego FC ra đời, thành phố này hy vọng sẽ khôi phục lại niềm đam mê với bóng đá và thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Ngoài San Diego FC, Mata còn đang đầu tư vào đội đua F1 Alpine thông qua quỹ đầu tư Otro Capital. Nhưng sự tập trung của cựu tiền vệ Manchester United này dành trọn cho bóng đá. Mata có thể vừa xỏ giày ra sân thi đấu, vừa là nhà đầu tư của CLB.

Hiện tại, cựu sao MU này vẫn thi đấu cho Western Sydney Wanderers tại giải vô địch quốc gia Australia (A-League). Gánh nặng tuổi tác khiến tiền vệ này chật vật trong việc thích nghi với cường độ thi đấu tại Australia.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong vai trò quản lý đội bóng, Mata vẫn được đánh giá cao với sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá và những kinh nghiệm tích lũy từ các câu lạc bộ lớn. Truyền thông Mỹ nhận định "Mata có thể mang lại nhiều giá trị cho San Diego FC", một tập thể non trẻ đang từng bước tạo dấu ấn ở MLS.

Mata đang đi theo lộ trình của David Beckham, cổ đông của Inter Miami. Nhờ tận dụng danh tiếng và sự am hiểu bóng đá, cựu tuyển thủ Anh xây dựng nền móng vững chắc giúp Inter Miami phát triển thần tốc trong 2 năm qua. Beckham có vai trò lớn trong việc thuyết phục những danh thủ hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Luis Suarez hay Sergio Busquets gia nhập. Nhờ đó, Inter Miami đã giành chức vô địch Supporters' Shield 2024.

Dễ nhận thấy Inter Miami đang đi đúng hướng. Việc đem về những ngôi sao tiếng tăm giúp CLB này đạt thành công vang dội. Đây cũng có thể là cách giúp San Diego FC rút ngắn thời gian phát triển.

Trên thị trường chuyển nhượng, San Diego FC đang từng bước đón về những cầu thủ danh tiếng đầu tiên. Ngoài Lozano, CLB cũng chiêu mộ thành công Alex Mighten từ Nottingham Forest hồi tháng 9. Bên cạnh đó, cựu trung vệ MU là Paddy McNair cũng đã đầu quân cho CLB này.

San Diego FC còn ấp ủ tham vọng đón Kevin De Bruyne về chơi bóng trong năm 2025. Tyler Heaps, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Thể thao của San Diego FC, kỳ vọng đây sẽ là "cú hích" quan trọng giúp nâng tầm CLB. Với sự giúp sức của Mata, vị CEO trẻ tuổi nhất giải MLS này (33 tuổi) có thể phát triển đội bóng một cách nhanh nhất.

