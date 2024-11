Ronaldo lọt top tiền đạo hay nhất lịch sử Al Nassr

Ở trận này, đội trưởng của Al Nassr ghi cú đúp, giúp gia tăng tổng số bàn của anh tại CLB Saudi Arabia lên 79 pha lập công sau 88 trận. Các bàn thắng này không chỉ giúp Al Nassr giành chiến thắng mà còn đưa Ronaldo đến gần hơn với cột mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp, thành tích mà chưa cầu thủ nào đạt được.

Bên cạnh đó, CR7 cũng vượt mặt đồng đội Talisca để góp mặt trong top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Al Nassr. Hiện tại, Ronaldo đứng sau Mohammed Al-Sahlawi (112 bàn) và Abderrazak Hamdallah (121 bàn).

Trong vòng một tuần, Ronaldo ghi hai cú đúp cho Al Nassr. Trước trận thắng Damac, CR7 cũng tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Gharafa ở AFC Champions League 2024/25.

Ronaldo đang là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu thế giới trong năm 2024. Tính đến cuối tháng này, CR7 lọt vào top 5 tay săn bàn hay nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách là Viktor Gyokeres (Sporting CP) với 59 bàn thắng, tiếp theo là Erling Haaland (49 bàn). Vị trí thứ ba thuộc về Harry Kane (46 bàn). Trong khi Robert Lewandowski và Ronaldo cùng có 42 pha lập công.

Trong cuộc đua Vua phá lưới Saudi Pro League mùa này, Ronaldo có 9 pha lập công, kém người dẫn đầu Aleksandar Mitrovic 3 bàn. Xếp sau bộ đôi này là Karim Benzema (8 bàn).

Chiến thắng trước Damac giúp Al Nassr thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal xuống còn 5 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

