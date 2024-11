Trận đấu có Pogba bị hủy

Để tìm lại cảm giác bóng và duy trì thể lực sau thời gian dài ngồi ngoài, Pogba ban đầu dự kiến xuất hiện tại giải đấu giao hữu King's Cup tại Dubai vào ngày 30/11 (giờ địa phương). Anh sẽ thi đấu trong trận cầu quy tụ dàn cựu cầu thủ như Roberto Carlos, Paul Scholes, và David Silva.

Tuy nhiên, ban tổ chức đột ngột hủy trận đấu và đưa ra lý do "hoàn cảnh không lường trước". Những người hâm mộ đã mua vé có thể xin hoàn tiền, trong khi giải đấu giao hữu này sẽ được lên lịch lại vào tháng 2.

Sự nghiệp của Pogba bị gián đoạn nghiêm trọng sau lệnh cấm thi đấu 4 năm vì doping vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, nhờ kháng án thành công, án phạt được giảm xuống còn 18 tháng, mở đường để ngôi sao người Pháp quay lại sân cỏ sớm hơn dự kiến.

Trước đó, Pogba thừa nhận bản thân có sử dụng chất cấm testosterone, nhưng không cố ý. Chất cấm có trong loại thực phẩm bổ sung mà Pogba sử dụng và chính anh cũng không hay biết về điều này.

Hiện Pogba không lo thất nghiệp. Theo truyền thông Anh, một số CLB Premier League và Marseille muốn chiêu mộ Pogba vào tháng 3/2025, thời điểm anh được phép trở lại chơi bóng. Ngoài ra, MLS cũng là một bến đỗ tiềm năng dành cho tiền vệ người Pháp.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.