Pogba từ chối CLB Premier League

Theo tờ Fichajes (Tây Ban Nha), Pogba đang cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của mình và từ chối lời mời từ Premier League. Newcastle United rất muốn chiêu mộ tiền vệ người Pháp như một bản hợp đồng bom tấn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025.

Nguồn tin khẳng định Pogba có xu hướng tìm kiếm bến đỗ khác để làm mới sự nghiệp thay vì trở lại Anh chơi bóng. Khả năng cao Ligue 1 sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của cựu sao MU. Marseille cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình của Pogba.

Pogba từng trả lời phỏng vấn Sky Sports: "Tôi muốn chơi ở đâu ư? Trên sân! Tôi rất muốn được trở lại. Bất cứ sân nào. Thật khó khăn khi phải luyện tập một mình. Điều quan trọng là trở lại tập luyện, lấy lại thể trạng để có thể ra sân và làm những gì tôi yêu thích. Mục tiêu là chứng minh tôi vẫn là một Pogba mới với những phẩm chất cũ. Tôi luôn sẵn sàng".

Tiền vệ người Pháp dự kiến trở lại thi đấu vào tháng 3 năm sau, sau khi hoàn thành án cấm thi đấu vì doping. Án cấm ban đầu của anh lên tới 4 năm nhưng được giảm xuống còn 18 tháng sau khi kháng cáo thành công tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Pogba bị đình chỉ thi đấu vào năm 2023 sau khi anh cho kết quả xét nghiệm dương tính với DHEA - một hợp chất giúp tăng cường sản xuất hormone trong cơ thể, bao gồm testosterone. Pogba bác bỏ cáo buộc và quyết định kháng cáo.

Sau khi án phạt được giảm nhẹ, tiền vệ 31 tuổi đồng ý chấm dứt hợp đồng với Juventus. Điều này đồng nghĩa anh trở thành cầu thủ tự do và có thể gia nhập một CLB mới ngay bất cứ lúc nào.

