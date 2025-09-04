Mật vụ Mỹ cạn nguồn tay súng chống bắn tỉa

Chỉ hơn một năm sau khi đội xạ thủ chống tỉa của Mật vụ Mỹ tiêu diệt kẻ định ám sát ông Donald Trump tại bang Pennsylvania, Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa công bố báo cáo cho thấy cơ quan này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng.

Các tay súng bắn tỉa của Mật vụ Mỹ khảo sát từ một vị trí cao trước khi ông Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Butler ngày 5/10/2024. Ảnh: USA Today

ABC News (Mỹ) dẫn báo cáo có đoạn: “Đội xạ thủ chống bắn tỉa của Mật vụ Mỹ hiện thiếu tới 73% nhân sự so với mức cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc không bố trí đủ nhân sự cho Mật vụ Mỹ có thể làm suy giảm khả năng bảo vệ lãnh đạo cấp cao nhất của đất nước, kéo theo nguy cơ thương vong hoặc ám sát, và gây ra hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng tới cảm giác an toàn và an ninh quốc gia”.

Bên cạnh đó, Mật vụ không có quy trình hiệu quả để tuyển dụng xạ thủ chống bắn tỉa. Đáng chú ý, nhu cầu nhân sự của họ đã tăng 151% trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

Sẽ mất khoảng 3 năm để một sĩ quan Mật vụ được tuyển vào cơ quan có thể gia nhập đội xạ thủ chống bắn tỉa.

Theo kết quả thanh tra, các xạ thủ chống bắn tỉa bỏ lỡ khóa huấn luyện vũ khí bắt buộc, đã tham gia bảo vệ yếu nhân tại 47 trong tổng số 426 sự kiện (chiếm 11%) năm 2024.

Những sự kiện này bao gồm cả sự hiện diện của Tổng thống khi đó là Joe Biden, như buổi vận động tranh cử ở New York ngày 7/2/2024, và sự kiện ông phát biểu tại Manchester, New Hampshire ngày 11/3/2024.

Cơ quan Mật vụ Mỹ hiện bảo vệ 344 đối tượng và đã thực hiện 5.141 chuyến công tác bảo vệ (4.723 trong nước, 337 ở nước ngoài và 81 tại các vùng lãnh thổ của Mỹ). Ngân sách dành cho nhiệm vụ này vào khoảng 1,2 tỷ USD .

Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa nhận thấy rằng trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Cơ quan Mật vụ Mỹ đôi khi phải dựa vào xạ thủ chống bắn tỉa của các đơn vị khác.

Mật vụ Mỹ đồng tình với đánh giá của tổng thanh tra và đang tiến hành tuyển thêm nhân sự để bổ sung lực lượng.

Ông Derek Mayer, cựu thành viên của Cơ quan Mật vụ, đã nói với ABC News rằng sau sự cố tại Butler, Cơ quan Mật vụ nhận ra họ phải tự chủ hơn và không dựa vào cơ quan địa phương, tiểu bang để cung cấp các đơn vị chuyên biệt và trang thiết bị cho những nhu cầu cụ thể.