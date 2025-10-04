Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
"Mặt trăng của chúng ta" là tựa sách của nhà báo khoa học nổi tiếng Rebecca Boyle, cho thấy góc nhìn về vai trò quan trọng của mặt trăng - người bạn đồng hành 4,51 tỷ năm tuổi của trái đất - đối với quá trình tiến hóa sinh học và cả văn hóa của loài người chúng ta.

Xuất bản

Mặt trăng và các trận chiến

  • Thứ bảy, 4/10/2025 12:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Năm 1943, khi các nhà hoạch định của quân Đồng minh cân nhắc kỹ lưỡng về một bến cảng phù hợp, hy vọng của người Pháp tròn rồi lại khuyết sau mỗi chu kỳ 28 ngày trôi qua.

Sau cuộc tắm máu ở Tarawa, quân Đồng minh đã chú ý nhiều hơn đến ảnh hưởng của Mặt Trăng. Điều đó đóng vai trò quan trọng trong nhiều tháng dài trước cuộc xâm lược Normandy và giải phóng nước Pháp.

Quân kháng chiến Pháp lợi dụng trăng tròn để thả dù lực lượng gián điệp và đồ tiếp viện một cách an toàn, và quân Đồng minh biết rằng họ sẽ cần thủy triều cao và ánh sáng rạng rỡ của trăng tròn để đưa tàu lên bờ biển của lục địa châu Âu, giành lại lục địa này khỏi sự kìm kẹp của Đức Quốc xã.

Mat trang anh 1

Mặt trăng có ý nghĩa to lớn với mỗi trận chiến. Ảnh: Foreign Policy.

Cuối cùng, quân Đồng minh quyết định tiến công vào Normandy ở bờ biển phía bắc nước Pháp - nơi này gần bờ biển Anh nhưng ít lộ liễu so với Calais, một thành phố cảng lớn hơn. Normandy có cả một cảng nhỏ và một sân bay nhỏ - quân Đồng minh cho rằng họ có thể chiếm được hai vị trí này ngay vào ngày đầu tiên.

Trước tiên, quân Đồng minh sẽ băng qua eo biển Anh vào ban đêm. Lính dù sẽ lượn qua eo biển, chỉ với ánh trăng dẫn đường, với mục tiêu chiếm hai cây cầu. Sau đó, những máy bay hạng nặng sẽ cất cánh. Các chỉ huy muốn có khoảng 40 phút ánh sáng ban ngày để ném bom bờ biển, cũng như ở Tarawa, trước khi cuộc xâm lược trên bộ bắt đầu. Quân xung kích trên bộ sẽ đi thuyền vào lúc thủy triều buổi sáng xuống thấp nhưng dâng nhanh.

Trên bờ biển Calvados của Normandy, mực nước ở eo biển Anh có thể dâng lên một khoảng đáng kinh ngạc là 19 feet (5,8 mét) từ thủy triều thấp đến thủy triều cao. Cũng như ở Tarawa, sự thay đổi trong vùng thủy triều được tạo ra bởi sự tương tác của Mặt Trăng với địa lý của bờ biển. Những bờ biển dốc như ở Normandy có thể làm tăng vùng gian triều lên gấp nhiều lần độ cao dự đoán theo mực nước dâng và hạ.*

Sự thay đổi đột ngột của thủy triều đồng nghĩa nước đổ vào rất nhanh - vào D-Day (Ngày đổ bộ), mực nước dâng lên với tốc độ một foot (0,3 mét) sau mỗi 15 phút. Quân Đồng minh tính toán rằng khoảng nửa giờ khi triều thấp là đủ để đợt quân đầu tiên dọn sạch mìn, những chướng ngại vật gỗ hình tam giác và rào chắn sắt có kích thước lớn bằng người do quân Đức Quốc xã bố trí trên bãi biển. Thủy triều dâng nhanh sẽ đẩy quân Đồng minh nổi trên bãi cát và tiến vào lãnh thổ Pháp khi cuộc tấn công diễn ra.

Ở Normandy, triều thấp gần lúc mặt trời mọc chỉ xảy ra trong thời gian trăng non hoặc trăng tròn. Các sư đoàn không vận cần ánh sáng của trăng tròn để thực hiện chuyến bay và mọi việc đã được định đoạt: Mặt Trăng một lần nữa chính là chìa khóa.

Jill Stark, Rebecca Boyle/NXB Trẻ

