Mặt Trăng sắp có lò phản ứng hạt nhân

  • Thứ hai, 20/4/2026 10:36 (GMT+7)
Nhà Trắng công bố kế hoạch đưa lò phản ứng hạt nhân lên quỹ đạo vào năm 2028 và lên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2030, mở ra xu hướng năng lượng mới cho ngôi sao này.

Lò phản ứng hạt nhân có nhiệm vụ đảm bảo năng lượng cho các sứ mệnh trong tương lai. Ảnh: NASA.

Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng (OSTP) vừa công bố tài liệu hướng dẫn các cơ quan liên bang xây dựng lộ trình công nghệ hạt nhân vũ trụ.

Theo đó, Mỹ đặt mục tiêu đưa lò phản ứng hạt nhân công suất trung bình lên quỹ đạo vào năm 2028 và một lò phản ứng lớn hoạt động trên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2030. NASA, Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng sẽ cùng phối hợp thực hiện.

"Đã đến lúc nước Mỹ bắt tay vào phát triển năng lượng hạt nhân trong không gian", Jared Isaacman, Giám đốc NASA viết trên X.

"Năng lượng hạt nhân trong không gian sẽ cung cấp nguồn điện, hệ thống sưởi và lực đẩy ổn định, những yếu tố thiết yếu cho sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng, Hỏa tinh và xa hơn nữa", văn phòng OSTP viết.

Lý do năng lượng Mặt Trời không đủ dùng cho các sứ mệnh dài hạn rất cụ thể. Một đêm trên Mặt Trăng tương đương khoảng 14 ngày trên Trái Đất. Trong suốt thời gian đó, tấm pin mặt trời không hoạt động được và cần pin lưu trữ vào viên pin khổng lồ. Các lò phản ứng hạt nhân tạo ra năng lượng liên tục trong nhiều năm thông qua phản ứng phân hạch, không phụ thuộc vào ánh sáng hay nhiệt độ.

Ngoài việc cấp điện cho căn cứ, công nghệ này còn cho phép phát triển động cơ đẩy điện hạt nhân, giúp tàu vũ trụ thực hiện các nhiệm vụ dài và phức tạp mà không lo cạn nhiên liệu hóa học.

Về thông số kỹ thuật, các lò phản ứng phải sản xuất ít nhất 20 kilowatt điện trong 3 năm trên quỹ đạo và ít nhất 5 năm trên bề mặt Mặt Trăng. Thiết kế phải có khả năng nâng công suất lên 100 kilowatt và cần có cấu trúc mô-đun, dễ mở rộng. Bộ Năng lượng Mỹ chịu trách nhiệm đảm bảo nhiên liệu, cơ sở hạ tầng và các tính năng an toàn, đồng thời đánh giá khả năng sản xuất tối đa 4 lò phản ứng trong vòng 5 năm. Các thiết kế đầu tiên dự kiến hoàn thành trong một năm.

Bối cảnh địa chính trị là yếu tố thúc đẩy quan trọng. Trung Quốc và Nga tháng 3/2024 đã công bố kế hoạch chung xây dựng nhà máy hạt nhân trên Mặt Trăng. Khác với Mỹ, cả 2 chưa ký Hiệp định Artemis. Giám đốc NASA Sean Duffy từng cảnh báo rằng quốc gia nào đặt lò phản ứng trước có thể tuyên bố vùng cấm xâm phạm, gây trở ngại nghiêm trọng cho các nước đến sau. Nhà Trắng gọi kế hoạch này là bước đảm bảo "ưu thế vũ trụ của Mỹ."

Về phân công trách nhiệm, NASA và Lầu Năm Góc sẽ cùng phát triển công nghệ theo chiến lược cạnh tranh giữa các nhà thầu. OSTP được giao nhiệm vụ xây dựng lộ trình chi tiết, xác định các trở ngại kỹ thuật và đưa ra khuyến nghị giải quyết. Những lò phản ứng được thiết kế phục vụ cả 2 mục đích gồm duy trì sự sống trên căn cứ Mặt Trăng trong tương lai và cung cấp lực đẩy cho các tàu thám hiểm sâu hơn vào vũ trụ, bao gồm các sứ mệnh có người lái tới Hỏa tinh.

Những câu hỏi lớn - Vũ trụ

Sách đề cập đến những vấn đề cơ bản trong khoa học tự nhiên, dưới hình thức thảo luận 20 câu hỏi về thiên văn và vũ trụ như: Vũ trụ là gì? Vũ trụ rộng lớn thế nào? Vì sao các hành tinh luôn bay theo quỹ đạo?...

Lỗi nghiêm trọng trên tàu Artemis II

4 phi hành gia Artemis II đã trở về Trái Đất an toàn ngày 11/4 dù tàu Orion gặp lỗi thiết kế ở tấm chắn nhiệt. NASA đang điều tra mức độ thiệt hại sau khi hạ cánh.

10:30 16/4/2026

Phi hành đoàn Artemis II 'hạnh phúc và khỏe mạnh'

Tàu Orion chở 4 phi hành gia Artemis II đáp xuống Thái Bình Dương, kết thúc hành trình lịch sử 9 ngày vòng quanh Mặt Trăng.

07:09 11/4/2026

Phi hành đoàn Mặt Trăng vượt qua quả cầu lửa 3.000 độ C

Tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II phải vượt qua mức nhiệt đủ để làm tan chảy thép khi quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất ở tốc độ siêu thanh.

06:52 11/4/2026

Minh Hoàng

Minh Hoàng

    Điều Apple không nói

    9 phút trước 11:53 20/4/2026

    Thư mời tham gia hội nghị WWDC 2026 ẩn chứa thông điệp về tính năng quan trọng sắp xuất hiện trên iOS 27.

    Apple lại ngược dòng

    6 giờ trước 05:53 20/4/2026

    Doanh số iPhone tại Trung Quốc quý I tăng 20% trong bối cảnh hàng loạt đối thủ gặp khó khăn từ chi phí chip.

