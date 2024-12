Mắt thường đã thắng công nghệ trong phá án vụ ám sát chấn động nước Mỹ

Không phải nhờ công nghệ nhận dạng khuôn mặt tiên tiến, cảnh sát bắt được nghi phạm sát hại CEO UnitedHealthcare nhờ một nhân viên McDonald’s.

Cảnh sát treo thưởng 10.000 USD cho người cung cấp thông tin về vụ CEO UnitedHealthcare bị giết hại giữa phố New York. Ảnh: New York Times.

Chính quyết định phát tán ảnh rộng rãi, thay vì công nghệ nhận dạng khuôn mặt tinh vi, đã giúp cảnh sát Mỹ lần ra người đàn ông “đáng chú ý” trong vụ nổ súng giết chết CEO UnitedHealthcare Brian Thompson ở Midtown Manhattan tuần trước.

Sở Cảnh sát New York đã công khai một loạt hình ảnh, cho thấy nghi phạm là một người đàn ông trẻ tuổi, có làn da sáng và các đường nét khuôn mặt nổi bật. Một bức ảnh còn chụp lại toàn bộ khuôn mặt người này.

Ngay cả khi cảnh sát thu thập được “một lượng lớn” bằng chứng pháp y và video, chính bức ảnh này đã giúp bắt giữ một người đàn ông ở cách thành phố New York khoảng 500 km vào sáng 9/12, theo New York Times.

Chia sẻ ảnh nghi phạm là quyết định đúng đắn trong vụ án

Vào khoảng 8h sáng 9/12 (giờ địa phương), tại cửa hàng McDonald’s ở Altoona, Pennsylvania, một nhân viên nhận thấy một khách hàng trông giống nghi phạm trong ảnh. Người này đã gọi cảnh sát đến và bắt giữ người đàn ông để thẩm vấn.

Cảnh sát xác định đây là Luigi Mangione, 26 tuổi, đến từ Maryland, mang theo một khẩu súng, một ống giảm thanh và một số giấy tờ.

Joseph Kenny - Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát New York - nói nếu phải ghi nhận bước tiến đột phá trong vụ án nhờ một bằng chứng hoặc khoảnh khắc cụ thể, “đó chính là quyết định công bố bức ảnh đó cho giới truyền thông”.

Một nhân viên McDonald's trông Luigi Mangione giống người trong các bức ảnh được công bố nên đã báo cảnh sát. Ảnh: The Pennsylvania Daily.

Vụ bắt giữ, cùng với cáo buộc sử dụng súng và thẩm vấn liên quan tới vụ giết người, diễn ra 5 ngày sau khi ông Thompson bị bắn chết bên ngoài một khách sạn ở New York. Trong vòng vài giờ sau vụ việc, cảnh sát đã công bố những bức ảnh mờ về một người đàn ông đeo balo, đứng trong tư thế chuẩn bị bắn, cùng với cảnh anh đạp xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhiều hình ảnh về nghi phạm sau đó sớm được hé lộ. Hai bức ảnh ghi lại bằng camera an ninh của nhà trọ ở Upper West Side của Manhattan, nơi nghi phạm thuê phòng bằng giấy phép lái xe giả. Trong một bức ảnh, anh cười rạng rỡ và để lộ hoàn toàn khuôn mặt. Một nhân viên nữ tại nhà trọ từng bảo nghi phạm tháo khẩu trang trong lúc 2 người tán tỉnh nhau.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục nắm trong tay hình ảnh về một người đàn ông có trang phục hơi khác trong những bức ảnh trước, đeo khẩu trang và mặc áo khoác đen. Bức ảnh này chụp từ một chiếc taxi, khi anh ngồi ghế sau xe và nhìn qua vách ngăn với tài xế. Đôi mắt đen và lông mày lộ rõ.

Những hình ảnh này đã thúc đẩy sự quan tâm rộng rãi của công chúng tới vụ án.

Một số người so sánh nghi phạm với người nổi tiếng. Thậm chí, một cuộc thi hóa thân ăn mặc giống nghi phạm còn được tổ chức tại một công viên ở Manhattan. Nghi phạm thậm chí còn có người hâm mộ, bởi theo lời chuyên gia Michael C.Farkas, “nhiều người ghét ngành bảo hiểm chăm sóc sức khỏe”.

Trong khi đó, những người khác muốn giúp cơ quan thực thi pháp luật phá án, ông Farkas nói thêm. “Có thể giải thích vì sao mọi người vẫn làm những việc trông có vẻ kỳ lạ, như in áp phích ‘Truy nã’. Đó là bởi công chúng có thể nhận ra (nghi phạm) từ những bức ảnh đó”, ông giải thích.

Những bức ảnh về nghi phạm được cảnh sát chia sẻ với công chúng. Ảnh: NYPD.

Lời nhắc nhở cho cảnh sát

Đối với các chuyên gia, vụ án này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc lan truyền hình ảnh và dựa vào người dân để nhận dạng khuôn mặt trong tiến trình điều tra, ngay cả khi công nghệ nhận dạng khuôn mặt ngày càng tiên tiến.

Sean Patrick Griffin - cựu cảnh sát Philadelphia và là giáo sư tư pháp hình sự tại trường cao đẳng quân sự The Citadel - cho biết vụ sát hại CEO UnitedHealthcare không phải một vụ án điển hình. “Bức ảnh này được phát tán rộng rãi hơn nhiều so với một vụ giết người thông thường”, ông nói, đồng thời nhận định những bức ảnh ghi lại vừa đủ khuôn mặt nghi phạm đóng vai trò then chốt.

Trong bức ảnh đó, nghi phạm có những đường nét khuôn mặt đặc biệt: Mắt và lông mày đen, gò má cao và nụ cười tươi. “Lông mày người này không chỉ đen mà còn nổi bật”, ông Griffin nói, cho biết đặc điểm nhận dạng này khiến nghi phạm khó thoát được vòng vây truy tìm của cảnh sát.

Trong khi đó, Robert Baer - ​​cựu sĩ quan CIA và là tác giả sách - cảm thấy ngạc nhiên khi cảnh sát mất từng đó thời gian để tìm ra nghi phạm. “Một khi nắm trong tay ảnh chụp anh chàng đó, khoảnh khắc anh ta kéo khẩu trang xuống, chắc chắn anh ta sẽ bị bắt”, ông nói.

Giống nhiều chuyên gia khác, ông Baer nói một sát thủ chuyên nghiệp sẽ cẩn trọng hơn, tránh để lộ khuôn mặt trước camera an ninh.