Mắt Sài Gòn ghi nhận hiệu quả phục hồi sau mổ Phaco không dao

Trong một năm triển khai Phaco không dao, Bệnh viện Mắt Sài Gòn điều trị thành công hơn 6.000 bệnh nhân. Theo đơn vị, 98,9% bệnh nhân phục hồi thị lực trong 3 ngày sau phẫu thuật.

Khi tuổi tác tăng lên, tình trạng nhìn mờ, chói sáng hay khó quan sát vào ban đêm trở thành nỗi phiền toái ở nhiều người. Đây cũng là dấu hiệu điển hình của đục thủy tinh thể - bệnh lý mắt tiến triển âm thầm nhưng có thể gây suy giảm thị lực nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Phaco không dao - chuẩn mực mới trong điều trị đục thủy tinh thể

Trước đây, phần lớn khách hàng chỉ quan tâm mổ để có thể nhìn lại. Tuy nhiên, hiện nay, khách hàng ngày càng có nhu cầu với phương pháp hiện đại theo hướng ít xâm lấn, giảm đau, phục hồi nhanh và có thể sớm quay lại sinh hoạt.

Trong xu hướng đó, Phaco không dao là phương pháp phẫu thuật đục thủy tinh thể hiện đại, được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển trên thế giới.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn phẫu thuật cho bệnh nhân đục thủy tinh thể bằng công nghệ Phaco không dao với thao tác mổ hoàn toàn bằng tia laser.

Khác với phương pháp Phaco truyền thống sử dụng dao vi phẫu để tạo đường mổ, công nghệ Phaco không dao thực hiện thao tác phẫu thuật hoàn toàn bằng tia laser. Toàn bộ kế hoạch phẫu thuật được lập trình với sự hỗ trợ của AI, giúp tối ưu độ chính xác và kết quả thị lực sau điều trị. Đặc biệt, vết mổ siêu nhỏ, không chảy máu, không cần khâu giúp mắt hồi phục nhanh hơn, thị lực cải thiện sớm và hạn chế biến chứng hậu phẫu.

Anh Hùng (43 tuổi, Cà Mau) là một trong những bệnh nhân vừa điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco không dao tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Trước khi điều trị, anh thường xuyên gặp tình trạng mắt mờ, đặc biệt vào buổi sáng. Sau khi tìm hiểu nhiều phương pháp điều trị, anh quyết định lựa chọn Phaco không dao.

“Trong quá trình phẫu thuật, tôi thấy nhẹ nhàng và không đau như trước đó từng lo lắng. Điều khiến tôi bất ngờ là chỉ sau một ngày đã nhìn rõ hơn, thị lực từ khoảng 3/10 lên 9/10, sinh hoạt gần như không bị ảnh hưởng”, anh Hùng cho biết.

Thống kê năm 2025 tại Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, khoảng 98,9% bệnh nhân đục thủy tinh thể hồi phục thị lực trong vòng 3 ngày sau khi được phẫu thuật bằng công nghệ Phaco không dao.

Tương tự, anh Minh (48 tuổi) cũng từng gặp nhiều khó khăn vì thị lực suy giảm nghiêm trọng. Trước phẫu thuật, thị lực 2 mắt của anh còn khoảng 1/10, khiến việc đi lại và đọc chữ trở nên khó khăn. Sau khi được điều trị bằng công nghệ Phaco không dao, thị lực của anh cải thiện rõ rệt.

“Sau 3 ngày mổ, tôi nhìn rõ hơn rất nhiều, thị lực phục hồi lên khoảng 9/10. Điều tôi hài lòng là quá trình điều trị diễn ra nhanh và nhẹ nhàng hơn tưởng tượng”, anh chia sẻ.

Khi công nghệ cao được nâng tầm bởi đội ngũ "bàn tay vàng”

Không chỉ có 2 trường hợp trên, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn điều trị thành công cho hơn 6.000 bệnh nhân đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco không dao sau một năm triển khai. Năm 2025, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân phục hồi trong vòng 3 ngày sau phẫu thuật đạt trên 98,9%.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từng thực hiện hàng trăm nghìn ca phẫu thuật đục thủy tinh và xử trí nhiều trường hợp phức tạp.

Để đạt kết quả trên, bên cạnh đầu tư công nghệ hiện đại, Mắt Sài Gòn còn sở hữu đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản, chuyên sâu và thường xuyên cập nhật kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Đặc biệt, các chuyên gia đã có kinh nghiệm thực hiện tổng cộng hơn 600.000 lượt phẫu thuật Phaco. Phaco không dao là bước phát triển công nghệ cao hơn dựa trên nền tảng của phẫu thuật Phaco truyền thống. Do đó, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát các kỹ thuật Phaco cơ bản đóng vai trò then chốt giúp bác sĩ nhanh chóng ứng dụng hiệu quả công nghệ mới.

Không chỉ làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, đội ngũ bác sĩ còn có kinh nghiệm xử lý ca bệnh khó, đồng thời am hiểu tâm lý bệnh nhân, nhất là nhóm người lớn tuổi. Đây được xem là nền tảng giúp Bệnh viện Mắt Sài Gòn từng bước chuẩn hóa quy trình điều trị theo hướng an toàn, chính xác và lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Toàn bộ quy trình điều trị đục thủy tinh thể bằng công nghệ Phaco không dao tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn được cá nhân hóa, giúp tối ưu hiệu quả.

Vị thế của thương hiệu nhãn khoa hàng đầu Việt Nam được khẳng định khi tại lễ trao giải Healthcare Asia Awards 2026, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn giành 2 giải thưởng quan trọng gồm “Bệnh viện Chuyên khoa của năm - Việt Nam” và “Đột phá công nghệ của năm - Việt Nam” khi triển khai thành công kỹ thuật Phaco không dao.

Đến nay, Bệnh viện Mắt Sài Gòn là hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt tại Việt Nam có 4 năm liên tiếp được vinh danh tại một trong những diễn đàn y tế uy tín hàng đầu châu Á. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho năng lực chuyên môn của bệnh viện, mà còn cho thấy bước chuyển mình của nhãn khoa Việt Nam trong hành trình tiếp cận chuẩn điều trị quốc tế.

*Đã thay đổi tên nhân vật