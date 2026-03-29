Mất 8,8 tỷ đồng vì 'mánh' đáo hạn ngân hàng lợi nhuận cao

Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2022, thông qua bạn bè xã hội, anh Nguyễn Đức B (ở Hà Nội) quen và biết Thùy làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng ngân hàng.

Tháng 8/2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Thùy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh B bằng cách đưa thông tin gian dối về việc có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng.

Thùy rủ anh này cùng góp vốn hợp tác để cùng hưởng lợi nhuận. Bị cáo lấy lý do không rút được tiền vì đang trong kỳ nghỉ 2/9, nên ngân hàng không làm việc, đồng thời hẹn sau kỳ nghỉ lễ sẽ rút tiền ở các thẻ để trả gốc và lãi. Bị cáo cũng giới thiệu với anh B về cách thức thực hiện.

Theo đó, khách hàng cần thanh toán nợ thẻ tín dụng, thì Thùy sẽ nộp vào thẻ thay cho khách. Thanh toán xong nợ, khách hàng sẽ trả cho cô ta cả tiền gốc, kèm theo khoản tiền chi phí khoảng 0,45%/số tiền gốc đã bỏ ra.

Sau một ngày có thể đáo hạn được 3 lần, lợi nhuận sẽ được khoảng 1,5% khoản tiền gốc đã chuyển. Thùy hứa hẹn trả anh B mức lợi nhuận 5.000-10.000 đồng/1 triệu /1 ngày. Vì vậy, anh B đồng ý chuyển tiền cho cho bị cáo để góp vốn hưởng lợi nhuận.

Tổng cộng từ ngày 25/8/2022 đến ngày 19/9/2022, anh B chuyển cho Thùy số tiền hơn 10,1 tỷ đồng .

Ngoài ra, bị cáo lập 4 "Hợp đồng hợp tác" đề các ngày 1/9/2022, 5/9/2022, 14/9/2022 và 15/9/2022 với nội dung: Anh B góp tiền để Thùy trực tiếp cung cấp dịch vụ đáo thẻ tín dụng cho khách hàng. Thời gian hợp tác là từ 1 tháng đến 6 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác. Lợi nhuận từ việc đáo hạn tín dụng cho khách hàng sẽ được chia theo theo tỷ lệ góp vốn sau khi trừ các chi phí cố định... ".

Thế nhưng, trong khoảng thời gian trên và sau khi nhận tiền, Thùy chỉ chuyển lại cho anh B một phần lợi nhuận. Do anh B liên hệ đòi tiền nên ngày 10/10/2022, bị cáo đã chuyển nhượng cho anh này căn hộ chung cư với thỏa thuận đối trừ 700 triệu đồng vào tiền nợ.

Cơ quan tố tụng xác định hiện bị cáo còn chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8,8 tỷ đồng .

Tại cơ quan điều tra, Bùi Bích Thùy khai nhận bản thân vay tiền của nhiều người để chơi sàn Forex (sàn giao dịch tiền ngoại hối điện tử) và bị thua lỗ. Đến tháng 8/2022, Bùi Bích Thùy có khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng , nên số tiền chiếm đoạt được của bị hại đều sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.