3 công nhân đâm tử vong đồng nghiệp rồi bỏ trốn

Sau khi sát hại nam công nhân 22 tuổi vì mâu thuẫn trong lúc làm việc, 3 đối tượng chia nhau ra nhiều hướng về Sóc Trăng cũ và TP Cần Thơ lẩn trốn.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Hoài Lượng (SN 2005), Võ Hoàng Trí (SN 2003) và Nguyễn Trọng Nhân (SN 2005, cùng quê Cà Mau) để điều tra xử lý về hành vi "giết người". Nạn nhân là anh H.C.N. (SN 2005, quê Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, khuya 27/3, sau khi tan ca, anh N. điều khiển xe máy điện chở theo cậu ruột là H.V.Đ. (SN 1987) lưu thông trên đường N6. Khi đến giao lộ N6-DA2 (KP6, phường Thới Hòa, TP.HCM), anh N. bất ngờ bị 3 đối tượng chặn đường tấn công.

Người nhà đau đớn khi nhận thi thể anh N.

Thấy cháu bị đánh, ông Đ. đứng ra can ngăn, nhưng các đối tượng hung hãn đã dùng hung khí đâm gục anh N khiến anh N. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả 3 đối tượng lên xe tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là công nhân làm việc khu vực nhà kho của một công ty trên địa bàn.

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, các đối tượng gây án có mâu thuẫn với N. trong lúc làm việc tại kho của Công ty Midea, cả 3 đối tượng đều quê Cà Mau. Riêng anh N. có hoàn cảnh khó khăn mới từ Cà Mau lên TP.HCM xin việc được 1 tuần.

Hiện trường vụ án mạng.

Truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các tỉnh bắt giữ Nguyễn Trọng Nhân khi đối tượng này đang lẩn trốn ở tỉnh Sóc Trăng cũ, 2 đối tượng còn lại sau khi hay tin nạn nhân tử vong, đã đến Công an TP Cần Thơ đầu thú.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, trong lúc làm việc ở nhà kho đã có mâu thuẫn với anh N. Trọng Nhân nhiều lần hăm dọa sẽ đánh anh N.

Tối 27/3, các đối tượng cầm hung khí chờ sẵn anh N. tại đoạn đường vắng, chặn xe và dùng hung khí tấn công anh N. Sau đó, 3 đối tượng phi tang con dao và bắt xe rời khỏi TP.HCM về các tỉnh lẩn trốn.