Chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang CQĐT sau thanh tra quản lý, sử dụng tài sản công

Sau quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công, Thanh tra Hưng Yên đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Theo Thanh tra tỉnh Hưng Yên, đến ngày 28/5, Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Phòng 3) đã hoàn tất việc bàn giao các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên. Việc chuyển hồ sơ được thực hiện trên cơ sở Kết luận thanh tra và Công văn số 144 ngày 4/2/2026.

Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài sản công

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Thông báo số 25 ngày 8/4/2026 gửi Viện KSND tỉnh Hưng Yên về việc chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đến cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13/1/2026, Thanh tra tỉnh Hưng Yên ban hành Kết luận thanh tra về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất tại 8 cơ quan, đơn vị, gồm 7 UBND cấp xã và một sở chuyên ngành, với tổng số 15 cơ sở nhà, đất được kiểm tra.

Một trụ sở nhà, đất không sử dụng.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm trong quản lý và sử dụng tài sản công tại 9 cơ sở nhà, đất. Các vi phạm chủ yếu gồm, không báo cáo, đề xuất phương án xử lý tài sản dôi dư theo quy định; tự ý cho thuê tài sản công trái thẩm quyền; quản lý, sử dụng nhà đất không đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai.

Trong số các cơ sở được thanh tra có Trạm đăng kiểm xe cơ giới 89.01S; nhiều trụ sở UBND xã cũ, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế và các công trình công cộng khác đang thuộc quản lý của các xã sau sáp nhập.

Dấu hiệu bán đất trái thẩm quyền, không nộp ngân sách

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2015-2017, đã xảy ra việc bán đất trái thẩm quyền đối với diện tích đất thuộc điểm trường mầm non xóm 1 và điểm trường mầm non xóm 2, thôn Nham Lang (nay thuộc xã Tiên La). Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng này không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cơ quan thanh tra nhận định hành vi trên có dấu hiệu "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", nên đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, mặc dù ngày 26/2/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn số 942 yêu cầu các sở, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 01, song tiến độ khắc phục vẫn còn chậm.

Trao đổi với PV ngày 4/6, đại diện cơ quan thanh tra cho biết các địa phương mới đang trong quá trình thực hiện các nội dung khắc phục, chưa đơn vị nào hoàn thành toàn bộ yêu cầu của cơ quan thanh tra. Đối với việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, có 3 xã gồm: Nam Tiên Hưng, Nghĩa Dân và Tân Thuận đã tổ chức kiểm điểm, nhưng chưa gửi đầy đủ hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện.

Riêng tại xã Nam Tiên Hưng, 2 cá nhân gồm: ông Trần Văn Tiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Trọng Quan và bà Phạm Thị Huệ, nguyên công chức kế toán ngân sách xã Trọng Quan (nay là xã Nam Tiên Hưng), đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Các cán bộ, công chức liên quan tại Nam Tiên Hưng, Nghĩa Dân và Tân Thuận được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đến nay, UBND xã Tiên La vẫn chưa tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh. Trước thực trạng trên, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đề xuất ban hành văn bản đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ các kiến nghị thanh tra, bảo đảm việc xử lý sai phạm, khắc phục tồn tại và quản lý tài sản công được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.