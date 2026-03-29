Sáng mai xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị liên quan.

Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa; 5 kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Ngoài các bị cáo, luật sư bào chữa cho các vị cáo, TAND TP Hà Nội cũng triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4), Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố về 3 tội: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội danh trên.

Trước khi mở tòa, TAND TP Hà Nội đã ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Hiện bị cáo Nguyễn Hải Thanh bị truy nã theo Quyết định truy nã số 2137/QĐTN-CSKT-P5 ngày 26/6/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Viện kiểm sát xác định bị cáo Thanh đã nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của bị cáo Thanh, cán bộ cấp dưới đã cung cấp cho phía Công ty Hoàng Dân file dự toán đã được phê duyệt, tạo điều kiện cho công ty này trúng thầu.

Bị can Nguyễn Hải Thanh đang bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, do có quan hệ từ trước, bị can Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho bị can Hoàng Văn Thắng và các bị can khác ở Cục Quản lý Xây dựng công trình để các bị can này tác động, chỉ đạo Giám đốc các Ban.

Bị can Dân cũng đồng thời thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Việc này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và Liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án. Hành vi của bị can Dân bị xác định phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 251 tỷ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án. Ngoài ra, bị can Dân có hành vi đưa hối lộ với số tiền hơn 40 tỷ đồng .

Bị can Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng ). Trong đó, bị can Thắng nhận hối lộ của bị can Dân liên quan đến Gói thầu số 36 hồ Bản Mảng 500 triệu đồng và nhận của bị can Trần Văn Lăng 50.000 USD vào dịp lễ, tết, không xác định là của hối lộ (nhưng có nguồn gốc là tiền của Nguyễn Văn Dân nên cần phải thu hồi để khắc phục hậu quả cho Nhà nước).

Bị can Trần Tố Nghị đã nhận hối lộ của bị can Dân số tiền 13 tỷ đồng liên quan đến Gói thầu Số 36 Dự án hồ Bản Mảng và Gói thầu số 13, số 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng).

Bị can Nguyễn Hải Thanh nhận hối lộ của bị can Dân 6,25 tỷ đồng liên quan đến Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mảng. Bị can Trần Văn Lăng nhận hối lộ 13,425 tỷ đồng và bị can Lê Văn Hiến nhận hối lộ 3 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án, đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và khắc phục hậu quả vụ án.