Điều tra mở rộng vụ lừa đảo mua bán đất nền tại Công ty Đại Phúc Real

  • Chủ nhật, 29/3/2026 05:53 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Địa ốc Đại Phúc Real (viết tắt là Công ty Đại Phúc Real) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 14/11/2025.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Trần Minh Phụng (SN 1991, ngụ tổ 7, ấp Kinh 4A, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang; trước đây là xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), đã sử dụng Công ty Đại Phúc Real bán nền đất trong dự án không có thật tên "Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1" để thu tiền của khách hàng.

Dai Phuc Real, Cty Dai Phuc Real, DN Dai Phuc Real, Gdoc Dai Phuc Real, Ktoan Dai Phuc Real, Tran Minh Phung anh 1

Ảnh minh họa.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị, các cá nhân, tổ chức đã mua nền đất tại dự án "Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1" không có thật với Trần Minh Phụng và Công ty Đại Phúc Real đến trình báo tại Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (Địa chỉ 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Trần Minh Phụng liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trước ngày 14/7 để làm việc theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

N.Minh/Công an nhân dân

Đại Phúc Real Cty Đại Phúc Real DN Đại Phúc Real Gđốc Đại Phúc Real Ktoan Đại Phúc Real Trần Minh Phụng TP.HCM Đại Phúc Real Cty Đại Phúc Real DN Đại Phúc Real Gđốc Đại Phúc Real Ktoan Đại Phúc Real Trần Minh Phụng

