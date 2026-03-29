Điều tra mở rộng vụ lừa đảo mua bán đất nền tại Công ty Đại Phúc Real

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Địa ốc Đại Phúc Real (viết tắt là Công ty Đại Phúc Real) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 14/11/2025.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Trần Minh Phụng (SN 1991, ngụ tổ 7, ấp Kinh 4A, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang; trước đây là xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), đã sử dụng Công ty Đại Phúc Real bán nền đất trong dự án không có thật tên "Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1" để thu tiền của khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị, các cá nhân, tổ chức đã mua nền đất tại dự án "Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1" không có thật với Trần Minh Phụng và Công ty Đại Phúc Real đến trình báo tại Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (Địa chỉ 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Trần Minh Phụng liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trước ngày 14/7 để làm việc theo quy định của pháp luật.