Masterise Homes: Bất động sản TP.HCM đang 'rẻ'

Lãnh đạo Masterise Group cho rằng bất động sản TP.HCM đang "rẻ" so với giá trị, bởi thành phố này có nhiều lợi thế về quy mô, vị trí cùng tiềm năng tăng trưởng.

Hiệu quả đầu tư bất động sản ở TP.HCM được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại Hội nghị Branded Living Summit 2025 diễn ra ngày 20/11 do Masterise Homes phối hợp với Savills Hotels tổ chức, ông Lê Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh Masterise Group cho rằng thị trường bất động sản TP.HCM đang "rẻ" so với giá trị của TP.HCM.

"Rẻ ở đây không dựa trên đơn giá, mà dựa trên giá trị tiềm năng to lớn của thành phố", ông giải thích.

Phụ thuộc vào cách làm của chủ đầu tư

Theo ông, với quy mô lớn nhất cả nước, lợi thế về tài chính, nhân lực và khả năng thu hút các tập đoàn đa quốc gia, TP.HCM lẽ ra đã phải dẫn đầu về hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, thanh khoản thời gian qua vẫn chậm, trái ngược mức tiêu thụ trung bình 20.000-25.000 căn hộ tại Hà Nội tính đến quý III/2025.

Là đơn vị phát triển dự án, ông cho biết lợi nhuận kinh doanh bất động sản ở TP.HCM cũng đang thấp hơn Hà Nội dù "siêu đô thị" này đang sở hữu nền tảng phát triển vượt trội.

Ông Hưng cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của TP.HCM nằm ở niềm tin thị trường, khi chưa nhiều chủ đầu tư thực sự đặt khách hàng làm trung tâm. Việc thiếu minh bạch, chậm pháp lý hay năng lực tài chính không vững khiến người mua dè dặt.

"Nhưng niềm tin có quay lại được không thì do cách làm của chủ đầu tư", ông Hưng nhìn nhận.

Ông Lê Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh Masterise Group. Ảnh: BTC.

Theo ông, để niềm tin thị trường phục hồi, các chủ đầu tư cần loại bỏ yếu tố thiếu minh bạch, đồng thời cam kết xây dựng đầy đủ, đảm bảo pháp lý và có năng lực tài chính. Thông điệp cốt lõi cần truyền tải là bất động sản phải là giá trị dành cho người ở, tập trung vào tiện ích, hạ tầng, không gian bên trong căn nhà, và phát triển cộng đồng văn minh.

Theo hướng này, Masterise Homes cho biết họ tập trung nhiều hơn vào thiết kế phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt cho nhóm khách trẻ cần không gian riêng, đồng thời phát triển sản phẩm branded residences (bất động sản hàng hiệu) để nâng tầm trải nghiệm, qua đó khiến TP.HCM trở thành điểm đến xứng đáng cho các doanh nghiệp toàn cầu.

Ba năm tới, ông Hưng dự báo cách định vị bất động sản sẽ thay đổi khi vai trò của "vị trí" dịch chuyển sang các khu vực gắn với hạ tầng giao thông công cộng như nhà ga metro hay đường sắt tốc độ cao.

Ông dự báo đây sẽ là yếu tố giúp mở rộng lựa chọn nhà ở ra ngoài khu trung tâm mà không làm giảm chất lượng cuộc sống, qua đó tác động đến cách phát triển sản phẩm và phân bổ nguồn cung trong thời gian tới.

Nhu cầu về không gian sống chất lượng không chỉ dành cho giới siêu giàu

Trong bối cảnh kinh tế phục hồi, ông Mauro Gasparotti - Giám đốc Cấp cao Savills Hotels Đông Nam Á - nhận định thị trường Việt Nam đang bước vào giai đoạn người mua không còn tìm kiếm một nơi để ở đơn thuần, mà ưu tiên những không gian phản ánh phong cách sống và giá trị cá nhân.

Theo ông, người mua hiện có khả năng đánh giá rõ ràng hơn về các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế ở thiết kế, tính riêng tư, mức độ cá nhân hóa dịch vụ cũng như các tiêu chí bền vững và chăm sóc sức khỏe.

Do đó, mô hình branded residences với ưu thế về chất lượng và tiêu chuẩn vận hành đang thu hút sự quan tâm lớn và mở ra cơ hội cho các nhà phát triển trong nước trong việc nâng chuẩn sản phẩm, tiếp cận cả nhóm khách quốc tế.

Tuy nhiên, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group cho rằng chỉ tập trung vào branded residences là chưa đủ.

Bà dẫn các dữ liệu cho thấy tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang gia tăng nhanh, đứng thứ 7 trong số 9 quốc gia có tốc độ mở rộng tầng lớp này lớn nhất. Với mức chi tiêu trung bình khoảng 11 USD /ngày, nhóm tiêu dùng này dự kiến đạt quy mô khoảng 77 triệu người vào năm 2030.

Do đó, bà nhìn nhận nhu cầu về không gian sống chất lượng không chỉ nằm ở nhóm thu nhập cao mà lan rộng sang tầng lớp trung lưu.

Các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ góc nhìn tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Từ thực tế đó, Masterise Homes phát triển khái niệm branded living (không gian sống hàng hiệu) nhằm mở rộng cách tiếp cận. Thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp như branded residences, branded living hướng tới việc áp dụng tinh thần "chất lượng hàng hiệu" - vốn quen thuộc trong ngành hàng tiêu dùng - vào bất động sản cho nhiều nhóm khách hàng hơn. Khái niệm này bao gồm cả sản phẩm hữu hình lẫn trải nghiệm vận hành, với mục tiêu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nhất quán.

Doanh nghiệp cho biết branded living được xây dựng trên 4 yếu tố cốt lõi có thể áp dụng cho nhiều phân khúc. Trong đó, tính chi tiết đóng vai trò quan trọng, khi mỗi thiết kế phải được nghiên cứu để mang lại trải nghiệm tốt và phục vụ vận hành lâu dài.

Đồng thời, giá trị bất động sản không còn chỉ phụ thuộc vào vị trí, mà được hình thành từ sự kết hợp giữa vị trí, thiết kế và vận hành. Cảm hứng di sản cũng góp phần tạo bản sắc thông qua yếu tố văn hoá địa phương và cộng đồng cư dân.

Cuối cùng, sự công nhận của thị trường đến từ chính trải nghiệm của khách hàng được xem là thước đo quan trọng nhất đối với một không gian sống mang phong cách branded living.