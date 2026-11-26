Sau 10 tháng đầu năm 2026, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) ghi nhận doanh thu 29.701 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế khoảng 190 triệu USD.

Theo số liệu ước tính của ban điều hành, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu thuần 29.701 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2026, gấp 5,1 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 190 triệu USD và dự kiến đạt 260- 280 triệu USD trong cả năm 2026.

Kết quả kinh doanh tích cực được hỗ trợ bởi mặt bằng giá vonfram duy trì ở mức cao và hiệu quả vận hành được cải thiện.

Theo Fastmarkets, giá APT (sản phẩm trung gian quan trọng trong chuỗi sản xuất vonfram) ghi nhận ở mức trung bình 2.710 USD /mtu. Giá APT trên thị trường tiếp tục giữ vững ở mức tiệm cận 3.000 USD /mtu, nhờ hoạt động dự trữ chiến lược tại Mỹ, châu Âu và thị trường trọng điểm khác, cùng nhu cầu gia tăng từ ngành bán dẫn. Giá phế liệu vonfram tại Trung Quốc và trên toàn cầu cũng duy trì ổn định.

Trong bối cảnh thị trường thuận lợi, Masan High-Tech Materials tiếp tục mở rộng nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nâng cao năng lực sản xuất, tận dụng cơ hội thị trường

Bên cạnh nguồn nguyên liệu khai thác tại mỏ Núi Pháo, Masan High-Tech Materials tiếp tục mở rộng hoạt động thu mua tinh quặng từ nhà cung cấp bên ngoài, qua đó nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy chế biến.

Hơn một thập kỷ qua, Masan vận hành chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu.

Hiện doanh nghiệp kết hợp nguồn nguyên liệu tại Núi Pháo với mạng lưới khoảng 30 đối tác cung cấp trên thế giới. Việc đa dạng hóa nguồn cung giúp MSR chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, đồng thời tạo điều kiện nâng cao sản lượng chế biến.

Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Trong quý III/2026, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 35% so với cùng kỳ.

Quy mô vận hành lớn của Masan mang lại nguồn cung ổn định cho ngành công nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới.

Những cải thiện trong hoạt động sản xuất và quản lý chi phí góp phần giúp Masan High-Tech Materials tận dụng tốt hơn diễn biến thuận lợi của thị trường vonfram.

Mở rộng hợp tác quốc tế, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn

Song song với việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và nâng cao năng lực sản xuất, Masan High-Tech Materials tiếp tục mở rộng hợp tác đối tác quốc tế, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành công nghiệp công nghệ cao.

Đầu tháng 10, Elmet của Mỹ chính thức trở thành cổ đông MSR thông qua khoản đầu tư 124,75 triệu USD để sở hữu 4,99% cổ phần, tương ứng định giá vốn chủ sở hữu của MSR khoảng 2,5 tỷ USD . Đi cùng giao dịch là thỏa thuận thương mại kéo dài hơn 8 năm, với khối lượng cung ứng khoảng 1.250 tấn sản phẩm quy đổi theo oxit vonfram (WO3) mỗi năm.

Tiếp đó, ngày 9/11, Masan Group và Sojitz, tập đoàn thương mại Nhật Bản có lịch sử hơn 160 năm, công bố ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, Sojitz dự kiến nhận chuyển nhượng 5% cổ phần MSR.

Masan và Sojitz ký MOU, hướng đến việc Sojitz trở thành cổ đông chiến lược và củng cố vị thế của MSR tại Nhật Bản.

Đáng chú ý, mức giá chuyển nhượng cho Sojitz được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá đầu tư của Elmet. Như vậy, mức định giá vốn chủ sở hữu khoảng 2,5 tỷ USD tại thời điểm Elmet đầu tư trở thành cơ sở tham chiếu cho quá trình đàm phán với đối tác Nhật Bản. Hai bên đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình thẩm định, phê duyệt nội bộ và thủ tục cần thiết.

Bên cạnh kế hoạch đầu tư vốn, Sojitz dự kiến hợp tác dài hạn với MSR để phát triển thị trường Nhật Bản cho sản phẩm vonfram và florit, hướng đến khách hàng trong lĩnh vực bán dẫn, hàng không vũ trụ, năng lượng, ôtô và ngành công nghiệp khác.

Sự quan tâm của các đối tác đến từ Mỹ và Nhật Bản không chỉ gắn với cơ hội đầu tư vào MSR, mà còn xuất phát từ triển vọng hợp tác thương mại dài hạn. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ và phát huy năng lực sản xuất hiện có.

Masan High-Tech Materials hiện có công suất sản xuất APT và oxit vonfram khoảng 8.000 tấn WO3/năm, dự kiến vận hành hết công suất trong quý I/2027. Việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp khai thác hiệu quả năng lực sản xuất trong thời gian tới.

MSR - cơ sở sản xuất hàng đầu thế giới được vận hành tại Việt Nam, cung cấp khoáng sản trọng yếu cho toàn cầu.