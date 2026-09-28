Masan củng cố dòng tiền và niềm tin trong đà tăng trưởng

Kết quả kinh doanh 8 tháng với doanh thu tăng 52%, lợi nhuận tăng hơn hai lần và đòn bẩy tài chính tiếp tục giảm cho thấy chuyển biến rõ nét tại Masan Group (HOSE: MSN).

Trong bối cảnh thị trường chú trọng chất lượng tăng trưởng và tính minh bạch, Masan Group (HOSE: MSN) được vinh danh tại IR Awards 2026 ở hạng mục do các định chế tài chính bình chọn. Đằng sau giải thưởng là quá trình chuyển dịch từ mở rộng quy mô sang tăng trưởng có lợi nhuận, tạo dòng tiền và giảm đòn bẩy tài chính.

Minh bạch song hành cùng tăng trưởng có kỷ luật

Tại IR Awards 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) được trao giải hạng mục “Non-Financial Large Cap có hoạt động quan hệ nhà đầu tư được các định chế tài chính đánh giá cao nhất”. Kết quả do quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và tổ chức phân tích chấm điểm kín trên 7 nhóm tiêu chí, từ công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp đến kết nối nhà đầu tư.

MSN được các định chế tài chính vinh danh tại IR Awards 2026.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực đối thoại thường xuyên với thị trường qua Community Day, buổi gặp gỡ nhà đầu tư và báo cáo song ngữ, song hành chuyển biến rõ nét trong kết quả kinh doanh.

Lũy kế 8 tháng năm nay, doanh thu thuần đạt 77.023 tỷ đồng , tăng 52%; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.518 tỷ đồng , gấp khoảng 2,2 lần cùng kỳ. Trên cơ sở đó, ban điều hành đề xuất nâng kế hoạch doanh thu năm 2026 lên 98.000- 105.000 tỷ đồng , cao hơn 5-7% so với phương án được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hệ điều hành tiêu dùng và vật liệu chiến lược cùng tạo lực đẩy

Tăng trưởng của MSN đến từ hai nền tảng bổ trợ cho nhau: Hệ điều hành tiêu dùng (cOS) và Masan High-Tech Materials. Trong 8 tháng, hệ điều hành tiêu dùng đạt 56.123 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19%, với đóng góp đồng đều từ WinCommerce, Masan Consumer (HOSE: MCH), Masan MEATLife và Phúc Long.

Chin-su là sản phẩm được ưa dùng tại hệ thống nhà hàng cay.

Tại MCH, chiến lược cao cấp hóa tiếp tục thúc đẩy thương hiệu chủ lực như Chin-su, Nam Ngư và Omachi; nhóm chăm sóc cá nhân, gia đình và kinh doanh quốc tế duy trì tăng trưởng hai chữ số. Doanh thu WinCommerce tăng 27%, với 796 cửa hàng mở mới ròng (trong đó 618 cửa hàng WinMart+ nông thôn), khoảng 70% tập trung tại miền Bắc.

Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) ghi nhận 21.013 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 5,1 lần cùng kỳ, nhờ sản lượng, sản phẩm chế biến sâu và giá vonfram APT duy trì ở mức cao.

Masan High-Tech Materials đóng góp nhiều nguồn cung vonfram toàn cầu ngoài Trung Quốc.

MSR cũng công bố bán 4,99% cổ phần cho Elmet Group - đối tác đồng hành hơn 12 năm - với mức định giá vốn chủ sở hữu 2,5 tỷ USD , kèm thỏa thuận thương mại hơn 8 năm cho khoảng 1.250 tấn WO3 quy đổi mỗi năm, tương đương doanh thu gộp ước khoảng 1,5 tỷ USD theo giá hiện hành. Thỏa thuận giúp MSR tăng khả năng dự báo doanh thu và bổ sung tham chiếu về giá trị doanh nghiệp.

Từ tăng trưởng quy mô đến tạo dòng tiền bền vững

Đằng sau kết quả kinh doanh là định hướng chuyển từ giai đoạn ưu tiên mở rộng quy mô sang mô hình tăng trưởng có khả năng tạo dòng tiền để tái đầu tư, giảm nợ và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Masan đặt mục tiêu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 500 triệu USD vào năm 2026 và tăng lên từ 700 triệu USD đến 1 tỷ USD vào năm 2030. Việc hiện thực hóa mục tiêu này phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng có lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và chuyển kết quả kinh doanh thành dòng tiền thực.

Sản xuất có trách nhiệm được MSR thực hiện xuyên suốt, từ kiểm soát nguồn nguyên liệu đến quy trình chế biến và chất lượng sản phẩm.

Hệ điều hành tiêu dùng đóng vai trò trung tâm trong quá trình này. Sự kết nối giữa thương hiệu, mạng lưới bán lẻ và dữ liệu người tiêu dùng giúp Masan phục vụ nhu cầu hàng ngày trên quy mô lớn, đồng thời đưa sản phẩm mới ra thị trường nhanh hơn và khai thác hiệu quả hệ thống phân phối hiện hữu.

Bên cạnh đó, kết quả cải thiện tại MSR bổ sung thêm nguồn đóng góp về lợi nhuận và dòng tiền. Sự tăng trưởng đồng thời của nền tảng tiêu dùng và vật liệu chiến lược giúp Masan củng cố quy mô kinh doanh lẫn nền tảng tài chính.

Ý nghĩa của IR Awards 2026 vì thế không chỉ nằm ở danh hiệu về quan hệ nhà đầu tư. Giải thưởng được trao trong bối cảnh Tập đoàn Masan thể hiện sự nhất quán giữa chiến lược công bố và kết quả thực tế: Doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận cải thiện, đòn bẩy giảm và triển vọng dòng tiền ngày càng rõ nét. Đây là cơ sở để doanh nghiệp củng cố niềm tin dài hạn với thị trường bằng sự minh bạch trong thông tin, kỷ luật trong phân bổ vốn và kết quả có thể đo lường.