Đằng sau 13 dòng sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia của Masan Consumer

Masan Consumer (HOSE: MCH) cùng công ty thành viên có 13 dòng sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026.

Đằng sau thương hiệu quen thuộc với người Việt là quá trình đầu tư nghiên cứu, cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm mới, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Điều gì tạo nên sức mạnh của Masan Consumer?

Theo Quyết định 2136/QĐ-BCT ngày 29/8, Bộ Công Thương công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Trong đó, Masan Consumer cùng 2 công ty thành viên là Vinacafé Biên Hòa và Nước khoáng Vĩnh Hảo góp mặt với 13 dòng sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng tiêu dùng.

Chin-su có 5 dòng sản phẩm được công nhận, gồm tương ớt, xốt, nước tương, nước mắm và gia vị. Vinacafé Biên Hòa góp mặt với sản phẩm cà phê Vinacafé, Wake-up, Phil Café Việt, nước tăng lực Wake-up 247 và ngũ cốc dinh dưỡng B’fast. Trong khi đó, Nước khoáng Vĩnh Hảo có 3 dòng sản phẩm gồm Vĩnh Hảo, Lemona và Vihawa.

Để được công nhận Thương hiệu quốc gia, sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Với Masan Consumer, đây cũng là yếu tố được doanh nghiệp chú trọng trong quá trình phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Từ nhu cầu người tiêu dùng đến những sản phẩm mới

Đằng sau sản phẩm quen thuộc trên thị trường là quá trình nghiên cứu để hiểu người tiêu dùng cần gì, mong muốn điều gì và làm thế nào để sản phẩm ngày càng tốt hơn.

Masan Consumer hiện có đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) gồm hơn 150 chuyên gia, cùng sự hỗ trợ của hơn 50 chuyên gia quốc tế. Tại trung tâm đổi mới sáng tạo người tiêu dùng (CIC), doanh nghiệp tiếp nhận ý kiến từ hơn 1.000 người tiêu dùng mỗi tháng để cải tiến công thức, hương vị và trải nghiệm sử dụng sản phẩm.

Thương hiệu nước mắm Chin-su được người tiêu dùng lựa chọn.

Sản phẩm mới còn được thử nghiệm thông qua hệ thống bán lẻ WinCommerce trước khi mở rộng ra thị trường. Theo Masan Consumer, cách làm này giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng 50% thời gian phát triển và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng so với đối thủ, trong đó thời gian từ ý tưởng đến phân phối toàn quốc dưới 12 tháng.

Từ năm 2002 đến 2025, Masan Consumer giới thiệu khoảng 1.200 sản phẩm mới. Trong giai đoạn 2017-2025, sản phẩm mới đóng góp khoảng 20% doanh thu của doanh nghiệp.

Không chỉ phát triển thêm sản phẩm, doanh nghiệp còn hướng đến nâng cao chất lượng, sự tiện lợi và trải nghiệm sử dụng, phù hợp nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: “Với Masan Consumer nói riêng và Tập đoàn Masan nói chung, việc có nhiều sản phẩm - dịch vụ được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm phải làm tốt hơn mỗi ngày. Bởi đằng sau mỗi thương hiệu là niềm tin của người tiêu dùng. Tại thị trường trong nước, trách nhiệm của chúng tôi là giúp người tiêu dùng chi trả ít hơn cho chi tiêu thiết yếu hàng ngày, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Tại thị trường quốc tế, chúng tôi mong muốn giới thiệu giá trị đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam cho người tiêu dùng toàn cầu với chiến lược Go Global”.

Hoạt động trải nghiệm dành cho người tiêu dùng liên tục được thực hiện tại các điểm chạm.

Từ thị trường trong nước đến hành trình quảng bá văn hóa ẩm thực Việt

Việc liên tục cải tiến và phát triển sản phẩm cũng góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh của Masan Consumer.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 21.536 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu Chin-su tăng 15,7%, là một trong những động lực tăng trưởng chính.

Bên cạnh thị trường Việt Nam, Masan Consumer đang từng bước đưa thương hiệu của mình tiếp cận người tiêu dùng quốc tế. Đến nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại 26 thị trường.

Với sản phẩm mang đậm hương vị Việt như nước mắm, tương ớt và gia vị, việc nghiên cứu không chỉ nhằm giữ gìn nét đặc trưng của sản phẩm mà còn giúp điều chỉnh hương vị, bao bì và cách sử dụng phù hợp với từng thị trường.

Không dừng lại ở gia vị, Chin-su kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, các sản phẩm Chin-su đã hiện diện tại hệ thống Costco ở Mỹ, Hàn Quốc và Woolworths tại Australia. Nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Weee! và Coupang cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm khách hàng quốc tế.

Từ sản phẩm quen thuộc trong bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày của người Việt đến kệ hàng ở nước ngoài, hành trình phát triển của Masan Consumer cho thấy vai trò của việc liên tục nâng cao chất lượng và đổi mới sản phẩm.

Việc 13 dòng sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 là dấu mốc ghi nhận nỗ lực đó. Trên nền tảng thương hiệu đã xây dựng, khả năng thấu hiểu người tiêu dùng và đưa ra sản phẩm phù hợp sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp Masan Consumer củng cố vị thế trong nước và mở rộng cơ hội trên thị trường quốc tế.