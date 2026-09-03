Marvel từng 'cất' Jean Grey khỏi X-Men vì cô quá mạnh

Chính sức mạnh gần như không có giới hạn của Jean Grey/Phoenix lại trở thành vấn đề đối với Marvel khi xây dựng đội hình X-Men mới trong series "DNX".

Tạo hình Jean Grey trong giai đoạn 2024. Ảnh: ComicBook.

Trong hơn hai năm, Jean Grey không xuất hiện thường xuyên trong đội hình chính của X-Men, dù vẫn có một series riêng mang tên Phoenix. Đến tháng 8/2026, Marvel mới xác nhận cô sẽ chính thức trở lại đội hình X-Men, đồng thời nhận một mini-series mới. Lý do được biên kịch Jed MacKay đưa ra khá thẳng thắn. Đưa Phoenix vào một cuốn truyện về cả đội có thể “làm mất cân bằng” câu chuyện.

Quay lại từ giữa năm 2024, Marvel tái định hình dòng truyện X-Men sau sự kiện Fall of the House of X và Rise of the Powers of X. Trong khi các series dị nhân mới bắt đầu với những đội hình và hướng tiếp cận khác, Jean Grey được tách ra thành nhân vật trung tâm của Phoenix, do Stephanie Phillips viết và Alessandro Miracolo minh họa. Số đầu tiên phát hành ngày 17/7/2024, gần như cùng thời điểm với giai đoạn tập đầu series X-Men DNX ra mắt.

Nhiều độc giả cho rằng cách Marvel xử lý Jean Grey khi đó khá khác thường. Thay vì đưa một trong những dị nhân nổi tiếng nhất trở lại căn cứ của X-Men, hãng đưa cô lên không gian. Tại đây, Phoenix phải tự mình đối mặt với những cuộc khủng hoảng ở quy mô vũ trụ. Ngay phần giới thiệu chính thức, Marvel đã nhấn mạnh nghịch lý của nhân vật. Jean vừa là một trong những X-Man biểu tượng nhất, vừa là Phoenix, thực thể vũ trụ có sức mạnh khổng lồ, có khả năng cứu sự sống nhưng cũng có thể mang đến hủy diệt.

Series Phoenix kéo dài 15 số, từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2025. Sự lựa chọn này đồng nghĩa Jean không trở thành thành viên thường trực của đội hình X-Men do Jed MacKay dẫn dắt trong giai đoạn đầu của kỷ nguyên mới.

Đến tháng 8/2026, MacKay lần đầu giải thích trực tiếp lý do. Trong cuộc phỏng vấn với AIPT, nhà biên kịch cho biết Jean “phần lớn bị ngăn” khỏi việc gia nhập X-Men bởi series Phoenix đang được xuất bản khi đội hình mới bắt đầu. Nhưng ngay cả sau khi series kết thúc, ông vẫn tiếp tục trì hoãn sự trở lại của cô cho đến khi câu chuyện đạt đúng thời điểm. Tác giả MacKay thừa nhận: “Việc đưa Phoenix vào một truyện về cả đội sẽ phá vỡ đáng kể sự cân bằng”.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, chính tác giả Stephanie Phillips cũng thừa nhận thách thức khi viết Jean. Phoenix có thể “đốt cháy toàn bộ dòng thời gian”, thậm chí có khả năng phá hủy một hành tinh chỉ bằng suy nghĩ. Vì thế, vấn đề của nhân vật là làm thế nào để sức mạnh đó không khiến những thành viên khác trở nên thừa thãi.

Lịch sử X-Men từng nhiều lần phải đối mặt với vấn đề này. Dark Phoenix Saga cuối thập niên 1970 đã biến sức mạnh của Jean thành trung tâm của một câu chuyện về quyền lực, sự tha hóa và trách nhiệm. Phoenix có khả năng vượt xa giới hạn của một siêu anh hùng thông thường, đến mức sự tồn tại của cô trở thành mối đe dọa đối với toàn bộ vũ trụ. Do đó, Jean thường xuyên được đặt ở vị trí đặc biệt. Cô có thể bị tách khỏi đội hình, hoặc phải kiểm soát sức mạnh.

Mới đây, Marvel đang hé mở về việc đưa Jean Grey trở lại đội hình X-Men chính thức. Sau sự kiện DNX, Jean sẽ trở về Trái đất và chính thức bước vào đội hình X-Men của MacKay.

Đồng thời, ngày 25/11/2026, Marvel phát hành Jean Grey #1, mini-series năm số do MacKay viết. Nội dung mở đầu bằng việc Phoenix trở lại Trái đất. Cốt truyện chính là liệu cô có thể kiểm soát nguồn năng lượng vừa mang sức sống vừa mang cái chết này hay không.