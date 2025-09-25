Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Martial bị chỉ trích ở đội mới

Tiền đạo Anthony Martial gây thất vọng trong thất bại 2-6 của Monterrey trước Toluca ở vòng 10 giải VĐQG Mexico sáng 25/9.

Martial chưa tạo được dấu ấn ở Mexico.

Trước Toluca, Martial góp mặt trong 51 phút nhưng không thể giúp Monterrey tránh khỏi thất bại nặng nề. Thống kê cho thấy tiền đạo người Pháp không tung ra cú sút nào và cũng không tạo ảnh hưởng trong lối chơi của Monterrey.

Màn trình diễn của Martial khiến CĐV Monterrey thất vọng. Trên mạng xã hội, một người hâm mộ mỉa mai: "Martial chắc đã nhận ra mình đến đội bóng nhỏ bé và lạnh lẽo nhất ở Mexico. Nhìn nét mặt anh ta là biết ngay".

Một CĐV khác nhận xét: "Khi xem Martial thi đấu, tôi chẳng thấy anh ta mang lại cảm xúc gì. Có lúc loé sáng, nhưng hầu như không chiến đấu vì bóng". Một fan khác tiếc nuối: "Thật buồn khi thấy Martial từ chỗ khoác áo MU nay phải chơi bóng ở Mexico".

Ở trận ra mắt khi Monterrey hòa Club America 2-2 cuối tuần trước, Martial chỉ được tung vào sân ở phút bù giờ hiệp hai và cũng không thể tạo ra khác biệt.

Ở tuổi 29, Martial quyết định chia tay châu Âu để gia nhập Monterrey. Tuy nhiên, anh chưa nếm trải cảm giác thắng trận sau 2 lần ra sân gần nhất. Martial sẽ cùng Monterrey có trận đấu kế tiếp gặp Santos Laguna vào ngày 28/9.

