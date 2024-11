Marcelo trả giá vì 'bật' HLV

Quyết định này được đưa ra vào hôm 2/11, một ngày sau khi Marcelo có màn cãi vã căng thẳng với HLV Mano Menezes bên đường biên. Fluminense cho biết việc chia tay này là do hai bên đồng thuận, và khẳng định: "Các mối quan hệ tình cảm và tinh thần giữa Fluminense và Marcelo vẫn không bị ảnh hưởng".

Marcelo hiện chưa đưa ra bình luận nào về sự việc.

Sự cố xảy ra khi HLV Menezes dự định đưa Marcelo vào sân trong vài phút cuối của trận đấu giữa Fluminense và Gremio tại giải vô địch quốc gia Brazil. Dù Fluminense đang dẫn 2-1, Marcelo dường như không đồng tình với quyết định này, khiến Menezes phải thay đổi kế hoạch và đưa tiền đạo John Kennedy vào sân thay thế. Kết quả là, Gremio ghi bàn gỡ hòa ngay trước khi trận đấu khép lại trên sân Maracana.

“Tôi định để Marcelo vào sân lúc đó, nhưng nghe thấy điều gì đó không hài lòng nên tôi đã đổi ý”, HLV Menezes chia sẻ trong buổi họp báo. “Cậu ấy vào chỉ để giúp chúng tôi bảo toàn tỷ số chứ không phải để giải quyết vấn đề gì. Chỉ còn khoảng hai, ba phút nữa là hết trận”.

Trở lại đội bóng cũ vào năm ngoái, Marcelo nhanh chóng gặt hái thành công với chức vô địch bang Rio de Janeiro và đặc biệt là danh hiệu Copa Libertadores danh giá cùng Fluminense. Đây cũng là đội bóng chắp cánh cho anh bay xa, trước khi gia nhập Real Madrid ở tuổi 18 vào cuối năm 2006. Trong sự nghiệp ở Real Madrid, Marcelo giành năm danh hiệu Champions League và sáu lần vô địch La Liga, trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc thế giới.

Hiện tại, Fluminense đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 37 điểm sau 32 vòng đấu tại giải VĐQG Brazil.

