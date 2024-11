Cãi HLV, Marcelo bị 'trừng phạt'

Hôm 2/11, Marcelo trở thành tâm điểm khi chuẩn bị vào sân trong trận hòa 2-2 giữa Fluminense và Gremio thuộc vòng 32 giải vô địch quốc gia Brazil. Thế nhưng, trong lúc đã sẵn sàng, Marcelo lại có một cuộc trao đổi căng thẳng với HLV Mano Menezes.

Huấn luyện viên này sau đó bất ngờ thay đổi quyết định và yêu cầu anh quay trở lại ghế dự bị, thay vào đó là John Kennedy. Trong đoạn video, có thể thấy Menezes tiến lại gần Marcelo bên đường biên, đặt tay lên vai cầu thủ và nói điều gì đó.

Cựu hậu vệ Real Madrid đáp lại, nhưng chỉ vài giây sau, Menezes dứt khoát ngăn anh vào sân. Sau trận đấu, Menezes chia sẻ: "Tôi định đưa Marcelo vào sân, nhưng có điều gì đó khiến tôi không hài lòng, nên tôi đổi ý".

Hiện tại, ở tuổi 36, Marcelo không có được vai trò quan trọng như mong muốn và khả năng cao sẽ rời Fluminense khi hợp đồng kết thúc vào ngày 31/12. Với những diễn biến vừa qua, CLB không có ý định gia hạn hợp đồng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Marcelo có thể không thể tham dự FIFA Club World Cup và không có cơ hội đối đầu Real Madrid - đội bóng nơi anh đã tạo nên tên tuổi.

Đây là cái kết đắng cho một trong những cầu thủ xuất sắc lịch sử Real Madrid cũng như bóng đá Brazil. Trong thời gian khoác áo Fluminense, Marcelo giành được những danh hiệu lớn như Campeonato Carioca 2023, Copa Libertadores 2023 và Recopa Sudamericana 2024. Dù không còn ở đỉnh cao, Marcelo vẫn là một người có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ của đội.

