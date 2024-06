Mánh khóe nhận hối lộ, giả mạo trong công tác của loạt cán bộ xã

Nhiều cán bộ UBND, công an xã đã có hành vi giả mạo trong công tác và nhận hối lộ trong vụ làm khống giấy tờ mua bán xe ở Tiền Giang và Kiên Giang.

TAND tỉnh Tiền Giang vừa đưa vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác, Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, ra xét xử. Vụ án có liên quan đến các cựu cán bộ cấp xã ở tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo cáo trạng, Lưu Tấn Tài (38 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) làm thuê dịch vụ hỗ trợ đăng ký xe cho các cá nhân có nhu cầu mua bán xe.

Tài và các đồng phạm lợi dụng chủ trương chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giao nhiệm vụ cấp biển số xe cho công an cấp xã để cấu kết với các bị can là cán bộ UBND, công an cấp xã hợp thức hóa hồ sơ các xe môtô, xe gắn máy không rõ nguồn gốc, chỉnh sửa thông tin dữ liệu trên hệ thống phần mềm đăng ký xe.

Hành vi giả mạo trong công tác

Theo cáo trạng, năm 2001, ông Nguyễn Hữu Hạnh được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).

Năm 2019, trong quá trình ký chứng thực “Giấy bán, cho, tặng xe”, Lưu Tấn Tài đã gợi ý ông Hạnh ký chứng thực “Giấy bán, cho, tặng xe” không ghi nội dung ở trang 1 để cấp cho Tài với giá 100.000 đồng/giấy thì được đồng ý.

Ông Hạnh đã tiếp nhận thông tin cá nhân qua tin nhắn, điện thoại của Tài, rồi sử dụng máy tính của UBND xã soạn thảo, in và ký xác nhận nhiều“Giấy mua bán, cho tặng xe mô tô, xe máy” chứng thực khống ở trang 2, các thông tin ở trang 1 để trống.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: H.T.

Sau đó, ông Hạnh yêu cầu Hồ Minh Tuấn (công chức văn phòng UBND xã) ký vào mục cán bộ tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu xác nhận rồi giao lại cho Hạnh.

Công an tỉnh Tiền Giang đã trích xuất dữ liệu trên máy tính, in và thu giữ tại phòng làm việc của ông Hạnh 5.098 “Giấy mua bán, cho, tặng xe” xác nhận khống. Ông Hạnh đã nhận của Tài hơn 470 triệu đồng.

Còn Hồ Văn Liền được UBND xã Long Định (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) tuyển dụng vào năm 2018, với chức danh tư pháp hộ tịch.

Quá trình công tác, Liền quen với Nguyễn Văn Thành - Công an viên xã Long Định; Lê Văn Hải (ngụ xã Long Định), Nguyễn Văn Hoàng (ngụ TP Mỹ Tho).

Ông Thành và Hải nhờ bị cáo Liền cấp chứng thực khống, không ghi nội dung, thông tin trang 1 trên “Giấy bán, tặng cho xe”. Liền sẽ được trả tiền công.

Liền đánh máy dự thảo chứng thực, trang số 2 bỏ trống thông tin chứng thực, sau đó ký tên phần “người tiếp nhận hồ sơ” và trình Trần Văn Thuê hoặc Đặng Tiến Duẫn (là Phó chủ tịch UBND xã Long Định) ký chứng thực, đóng dấu “UBND xã Long Định” và đóng dấu giáp lai giấy bán, cho, tặng xe với tài liệu chứng thực đưa cho Hải.

Năm 2018-2023, Liền cấp 4.108 tài liệu chứng thực khống cho Hải, Thành, Hoàng và một số người khác. Liền thu lợi bất chính hơn 312 triệu đồng.

Ngoài ra, vụ án này liên quan đến các cán bộ xã ở tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, năm 2010, Trần Văn Thẩm được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

Trong thời gian công tác, Quách Văn Việt là cán bộ tiếp nhận hồ sơ được Lê Hoàng Anh (làm nghề dịch vụ giấy tờ xe) nhờ làm, cấp chứng thực khống, không ghi nội dung, thông tin trên “Hợp đồng mua bán xe hoặc hợp đồng ủy quyền...”, mỗi tờ được trả công 45.000 đồng.

Việt trao đổi và được Trần Văn Thẩm đồng ý.

Sau đó, Lê Hoàng Anh đưa “Hợp đồng mua bán xe hoặc hợp đồng ủy quyền...” bỏ trống thông tin chứng thực cho Việt để ký tên phần “người tiếp nhận hồ sơ” và trình cho Trần Văn Thẩm ký chứng thực, đóng dấu “UBND xã Thạnh Bình” và đóng dấu giáp lai tài liệu chứng thực và đưa lại cho Hoàng Anh.

Quá trình điều tra, Thẩm, Việt khai đã chứng thực khống khoảng 200 tài liệu, gồm các loại: Hợp đồng mua bán xe, hợp đồng ủy quyền và giấy bán, cho, tặng xe.

Việt thu lợi bất chính từ việc ký chứng thực tài liệu khống hơn 100 triệu đồng. Ông Thẩm thu lợi bất chính 4,5 triệu đồng.

Lê Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cũng thực hiện hành vi phạm tội, được Tài chuyển cho 5 triệu đồng.

Tương tự, Lê Thanh Mẫn, Công an viên thường trực công tác tại Công an xã Bình Xuân (thị xã Gò Công) được bị cáo Tài đưa hơn 33 triệu đồng.

Hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ"

Lưu Tấn Tài biết Nguyễn Văn Cược (nguyên công an viên Công an xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) là cán bộ công an được giao quyền tiếp nhận, quản lý đăng ký xe ở xã Tân Thới.

Tài đã chuyển hơn 236 triệu đồng vào tài khoản của Cược và của 4 người (theo yêu cầu của Cược) để Cược thực hiện đăng ký xe không đúng quy định...

Đối với Nguyễn Minh Quân (nguyên công an viên Công an xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo), được giao tài khoản đăng ký xe từ ngày 22/3 đến 26/3/2023.

Tài đã yêu cầu Quân đăng nhập tài khoản trên hệ thống để chỉnh sửa thông tin xe trên phần mềm đối với 24 môtô.

Quân biết sử dụng tài khoản để đăng nhập phần mềm hiệu chỉnh thông tin đăng ký xe là không đúng quy định nhưng Tài hứa đưa tiền nên nảy sinh lòng tham. Tài đưa cho Quân hơn 51 triệu đồng.

Như vậy, Tài đã nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Quân, Cược tổng cộng hơn 287 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Cược và Nguyễn Minh Quân đã phạm vào tội Nhận hối lộ.

Giả mạo trong công tác là hành vi của một người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.