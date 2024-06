Bắt thiếu niên cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk

Nghệ An triệt xóa sới bạc do nhiều đối tượng cộm cán cầm đầu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn do nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự cầm đầu.