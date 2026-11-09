Mạng xã hội Phật giáo có gì sau 7 năm ra mắt?

Mạng xã hội Phật giáo Butta có gần như đầy đủ tính năng của mạng xã hội thông thường. Ở đó, người dùng còn có thể tụng kinh, gõ mõ, lần tràng hạt và học Phật pháp.

Mạng xã hội Butta được nâng cấp và quảng bá rộng rãi. Ảnh chụp màn hình.

Mỗi sáng thức dậy, anh Minh Phúc (Hà Nội) đều truy cập ứng dụng hình lá bồ đề màu đỏ - mạng xã hội Phật giáo Butta của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau khi xem bài đăng của mọi người, anh đăng vài tấm ảnh thiên nhiên hoặc hình đi lễ chùa để hoan hỉ chào ngày mới.

Sau đó, anh Phúc tìm đến mục Ngồi thiền và Đọc kinh, tụng theo tiếng mõ. Thói quen này được anh thực hiện từ đầu tháng 10 đến nay.

"Tôi không có nhiều thời gian để đi chùa học Phật pháp hay cầu bình an. Nhờ ứng dụng này, tôi thấy mình hiểu thêm nhiều điều và tập được lối sống nhẹ nhàng hơn", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Butta ra mắt năm 2019 và vừa được nâng cấp toàn diện về công nghệ, nội dung, quản trị và phương thức vận hành. Nền tảng này có gần như đầy đủ tính năng của một mạng xã hội thông thường.

Kênh truyền thông Phật giáo

Với thông điệp "Kết nối bằng từ bi, sống trong chánh niệm", Butta cho phép người dùng chia sẻ bài viết, hình ảnh, video. Từ đó, người dùng có thể kết nối với Tăng Ni, Phật tử và các cơ sở tự viện.

Đặc biệt, nền tảng tích hợp nhiều tính năng như nghe pháp thoại trực tiếp, tham gia thiền đường, học Phật, hỏi đáp giáo pháp, tìm kiếm chùa và khóa tu, cùng các tiện ích lịch âm, kinh tụng, niệm Phật.

Những tiện ích Phật pháp của Butta.

Sử dụng nền tảng Butta từ phiên bản đầu tiên, anh Vũ Minh Lý (Hà Nội) cho biết anh giới thiệu nền tảng đến bạn bè vì thấy có nhiều tiện ích mới. Không gian mà anh thích nhất là Thiền đường số bởi ở đó, anh có thể tu tập ở mọi lúc, mọi nơi.

"Tục ngữ có câu thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Khi không có nhiều thời gian, ứng dụng này chính là nơi để tôi học hỏi, tu tập, tìm thấy sự bình an một cách chính thống", anh nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Butta là kênh để Giáo hội tuyên truyền nhiều hơn về giá trị Phật giáo. Sau thời gian chạy thử nghiệm, hiện Butta đã có hơn 600.000 người đăng ký sử dụng.

Để vận hành Butta, Giáo hội xây dựng một ban nhân sự quản lý, kiểm duyệt riêng. Ngay khi người dùng đăng ký, bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm duyệt sơ bộ thông tin người dùng. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện bài viết hoặc nội dung không phù hợp, bộ phận trực nội dung sẽ xử lý ngay. Người dùng có thể báo cáo khi thấy không phù hợp.

"Giáo hội tiến hành đổi mới, nâng cấp phiên bản mới nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu, thông tin theo quy định của pháp luật", Thượng tọa cho biết.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chia sẻ thông tin về Butta tại họp báo về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra chiều 2/11 tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Với nội dung giới cúng dường minh bạch, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết mục đích là hướng dẫn người dùng thực hiện, Butta không thu bất kỳ khoản phí nào. Cụ thể, người dùng có thể kết nối với các ngôi chùa, Tăng Ni chính thống của Phật giáo sau khi nghe giảng. Nếu phát tâm cúng dường, người dùng sẽ thực hiện trực tiếp tại ngôi chùa đó.

Hiện tại, Butta phối hợp với Ban Hoằng pháp để điều tiết, phân công giảng sư tổ chức các buổi dạy trực tuyến hàng tuần. Lâu dần, Giáo hội có thể điều chỉnh, tăng thêm theo nhu cầu thực tế của người dùng.

Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, trong thời đại số, mọi người tiếp cận, học hỏi thông tin rất nhanh nhưng cũng phải đối mặt với tình trạng nhiễu loạn thông tin. Do đó, Butta sẽ được xây dựng như một kênh chính thống dùng để định hướng, cung cấp nguồn dữ liệu đáng tin cậy, từ kinh sách, bài thuyết giảng của tăng ni đến thông tin về chùa chiền.

"Khi có kênh thông tin chính thống với nội dung phong phú, Giáo hội có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Qua đó góp phần hạn chế các thông tin xấu độc, xuyên tạc, không đúng sự thật", Thượng tọa khẳng định.

Cẩn trọng về nguồn gốc

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, viện chủ tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM), là người thường xuyên thuyết giảng trên Butta. Theo Thượng tọa, trong bối cảnh ngày nay, việc thuyết giảng online giúp những người chưa từng đến chùa có thể bắt đầu tu ngay trong gia đình. Nội dung chủ yếu là những điều người nghe có thể thực tập ngay trong hoàn cảnh của mình.

Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Trí Chơn nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa giảng ở chùa và giảng trước ống kính. Ở pháp đường, đại chúng ngồi yên, ông cảm được rất rõ sự lắng nghe. Còn trước ống kính thì xong một câu, ông không thấy ai đáp lại, như thể đang nói một mình.

Vậy nên theo Thượng tọa, cái khó là phải giữ được sự tự nhiên và cảm xúc trong lời giảng khi chưa biết ai đang nghe, có đang vướng ở chỗ nào. Vậy nên, Thượng tọa vẫn giảng như đang có đại chúng ngồi trước mặt, đến chỗ cần chiêm nghiệm thì dành một khoảng lặng.

Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết pháp tại chùa. Ảnh: Tu viện Khánh An.

Còn với người học, Thượng tọa Thích Trí Chơn cho rằng về chùa nghe pháp là được nuôi dưỡng cả thân lẫn tâm trong nếp sống đại chúng. Còn người ở xa, người đau yếu hay đang chăm con nhỏ khó có mặt đúng giờ, bài giảng trên mạng cho họ cơ hội chọn lúc thuận tiện, dừng ở một ý khó và nghe lại. Nhưng lúc này, một tin nhắn cũng có thể cắt ngang mạch nghe.

"Vì biết bài vẫn còn đó, người nghe cũng dễ tự nhủ để lát nữa nhưng hết ngày vẫn chưa nghe. Nếu chỉ thu xếp được 15 phút, hãy dành trọn thời gian ấy để nghe cho rõ và hiểu sâu", Thượng tọa cho biết.

Tuy nhiên, theo Thượng tọa Thích Trí Chơn, từ nghe đến hành là bước do chính người nghe phải thật sự lắng nghe, suy xét và thực tập. Trước những mặt trái của thông tin tôn giáo trên không gian mạng, Thượng tọa mong người nghe giữ hai thói quen: tìm về nguồn và nghe cho trọn lời.

Gặp một câu ghi "Đức Phật dạy" hoặc "Tổ dạy" thì nên tìm xem câu ấy nằm trong bản kinh nào, tác phẩm nào, Phật, Tổ dạy ai và trong hoàn cảnh nào. Khi một đoạn pháp thoại khiến mình bất bình, hãy nghe cả câu hỏi lẫn phần trả lời.

"Có khi vị giảng sư nhắc lại một quan niệm sai để chỉ ra chỗ sai. Người đăng chỉ cần giữ câu đầu, bỏ lời giải thích phía sau là người nghe có thể tưởng vị ấy đang cổ xúy cho điều sai ấy", Thượng tọa lưu ý.

Một buổi học Kinh tại tu viện Khánh An. Ảnh: Tu viện Khánh An.

Đặc biệt, Thượng tọa Thích Trí Chơn cảnh báo tình trạng nhiều người thiếu thiện chí còn có thể dùng AI để giả giọng, ghép hình một vị giảng sư nói những lời sai lệch về giáo pháp. Vì vậy, dù nhận ra gương mặt và giọng nói quen thuộc, người xem vẫn nên tìm bản đầy đủ trên kênh chính thức của Giáo hội, các Học viện Phật giáo, chùa viện hoặc trang do chính vị giảng sư công bố. Nếu còn phân vân, nên hỏi một vị thầy mình tin cậy và khoan chia sẻ.

"Chánh niệm cần có ngay ở khoảnh khắc nghe pháp hay nhấn nút chia sẻ: biết mình đang giận hay đang hoang mang thì hãy dừng lại, cho mình thời gian tìm hiểu. Đây cũng là cách ta gìn giữ tín tâm của mình", viện chủ tu viện Khánh An khằng định.