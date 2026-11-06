Hàng trăm người dâng hoa đăng cầu nguyện hòa bình ở TP.HCM

"Để tiếng chuông chùa ngân giữa trời yên, để trẻ thơ lớn lên trong vòng tay sum họp, biết bao người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến địa. Xin nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh ấy, giữ gìn hòa bình bằng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với quê hương", Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu.