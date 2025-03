Manchester United từ hy vọng đến ảo tưởng

Mùa giải 2024/25 của Manchester United đang dần trôi vào quên lãng. Từ những tham vọng vươn mình trở lại nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu, "Quỷ đỏ" giờ đây chỉ còn bấu víu vào hai đấu trường cúp - FA Cup và Europa League - để tránh một mùa giải bị xem là thảm họa. Nhưng ngay cả hai con đường này cũng đầy chông gai và bất trắc.

Khi Ruben Amorim tiếp quản đội bóng, ông được giao nhiệm vụ giải cứu một tập thể rệu rã, thiếu gắn kết và đang tụt dốc không phanh. Ban lãnh đạo tin rằng họ vẫn còn cơ hội dự cúp châu Âu thông qua Ngoại hạng Anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn. Siêu máy tính của Opta cho thấy Manchester United chỉ có 5,1% cơ hội kết thúc mùa giải trong top 10, trong khi khả năng rơi xuống nhóm 14-16 lên tới 61,1%. Với thực tế phũ phàng này, FA Cup trở thành con đường sống duy nhất để họ trở lại Europa League, và Europa League là lối thoát cuối cùng để mơ về Champions League mùa sau.

Vấn đề là, liệu United có đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ này?

Khi Erik ten Hag giúp Manchester United đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup 2024, nhiều người nghĩ rằng đây là bước ngoặt giúp ông giữ ghế. Nhưng chỉ bốn tháng sau, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn bị sa thải. Một HLV được gia hạn hợp đồng, rồi lại bị đẩy ra đường trong chớp mắt - điều này phản ánh sự hỗn loạn và thiếu định hướng của Manchester United thời hậu Sir Alex Ferguson.

Khi Ten Hag ra đi, ban lãnh đạo tin rằng họ vẫn còn cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 Ngoại hạng Anh. Nhưng đó là một niềm tin ảo tưởng. Khi Ruben Amorim tiếp quản, CLB đã mất quá nhiều điểm số quan trọng, còn tinh thần đội bóng thì gần như chạm đáy. Không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng vào mùa hè, không có một kế hoạch dài hạn, Amorim phải lao vào một cỗ máy đang vận hành kém hiệu quả và tìm cách sửa chữa nó ngay lập tức.

Và giờ đây, chỉ còn hai trận đấu định đoạt tất cả: Fulham tại FA Cup và Real Sociedad tại Europa League. Nếu thất bại, Manchester United coi như bị loại khỏi cả hai đấu trường, và mùa giải này sẽ trở thành một vết nhơ trong lịch sử đội bóng.

Manchester United từng nhiều lần dùng FA Cup làm bàn đạp để trở lại. Sir Alex Ferguson đã bắt đầu triều đại vĩ đại của mình bằng chiếc cúp này vào năm 1990. Nhưng liệu Amorim có thể làm điều tương tự?

FA Cup mùa này đã chứng kiến hàng loạt đội mạnh như Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham bị loại, mở ra cơ hội lớn cho Manchester United. Nhưng vấn đề là, họ có thể tận dụng cơ hội này hay không?

Nhìn vào hành trình của Manchester United tại FA Cup, họ loại bỏ những đối thủ không quá mạnh, nhưng chiến thắng trước Arsenal trên chấm luân lưu là một điểm sáng. Tuy nhiên, để vô địch, họ có thể phải đánh bại tới sáu đội bóng Ngoại hạng Anh khác. Và đây không phải là một Manchester United hùng mạnh của quá khứ - họ đang gặp vấn đề từ chiến thuật đến tinh thần.

Ngay cả hai chiến thắng trước Fulham ở mùa giải này cũng không dễ dàng gì. Trận lượt đi tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" phải nhờ đến bàn thắng muộn của Joshua Zirkzee mới có thể giành ba điểm. Còn trận lượt về tại Craven Cottage, Lisandro Martinez lại sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định. Nếu không có những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, kết quả có thể đã rất khác.

Fulham không phải một đối thủ quá đáng gờm, nhưng trong bối cảnh United đang thiếu ổn định, không gì có thể đảm bảo.

Nếu FA Cup là con đường quen thuộc với Manchester United, thì Europa League lại là một cuộc chơi đầy rủi ro. Manchester United đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba, một kết quả đáng thất vọng, nhưng vẫn là đội duy nhất chưa thua trận nào tại Europa League mùa này. Amorim giúp đội bóng chơi tốt hơn ở đấu trường châu Âu, với sáu chiến thắng trong bảy trận đấu cúp gần nhất. Nhưng để đi đến trận chung kết, họ sẽ phải vượt qua hàng loạt đối thủ khó chịu.

Real Sociedad là thử thách đầu tiên. Đội bóng Tây Ban Nha không còn mạnh như mùa trước do mất đi Mikel Merino và Robin Le Normand, nhưng họ vẫn là một tập thể kỷ luật và khó bị đánh bại. Nếu vượt qua Sociedad, Manchester United có thể đụng độ Lyon ở tứ kết, rồi Roma hoặc Athletic Bilbao ở bán kết - những đội bóng giàu kinh nghiệm tại sân chơi này.

Theo Opta, Manchester United chỉ có 7,3% cơ hội vô địch Europa League, và họ chỉ được xếp là ứng viên thứ năm, sau Lazio, Athletic Bilbao, Roma... Điều này cho thấy rằng dù là đội bóng có thương hiệu lớn nhất tại giải đấu, "Quỷ đỏ" không còn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Từ một mùa giải tràn đầy hy vọng đến viễn cảnh trắng tay, Manchester United đang đứng trước một giai đoạn quyết định. Lịch sử đã từng chứng kiến những đội bóng Manchester United yếu kém nhưng vẫn vô địch FA Cup, như tập thể của Sir Matt Busby hay chính Sir Alex Ferguson. Nhưng để Amorim làm được điều tương tự, ông cần nhiều hơn là may mắn.

Manchester United đang gặp quá nhiều vấn đề: hệ thống chiến thuật chưa vận hành trơn tru, hàng công thiếu sắc bén, tuyến giữa mất đi sự sáng tạo, còn hàng thủ thì mong manh khi không có Lisandro Martinez và Amad Diallo. Ngoài ra, tâm lý các cầu thủ cũng là một dấu hỏi lớn - họ có còn niềm tin vào đội bóng và HLV hay không?

Dù vậy, bóng đá luôn có những bất ngờ. Cách Ten Hag giúp Manchester United đánh bại Man City tại Wembley năm ngoái là minh chứng rằng, không gì là không thể. Nếu Amorim có thể giúp đội bóng vượt qua Fulham và Sociedad, ông sẽ có cơ hội viết lại lịch sử. Nhưng nếu thất bại, "Quỷ đỏ" sẽ kết thúc mùa giải trong cay đắng - và có lẽ, họ lại phải tìm kiếm một HLV mới.

Tất cả sẽ được định đoạt trong năm ngày tới. FA Cup và Europa League - một trong hai hoặc cả hai - có thể trở thành con đường sống, hoặc là dấu chấm hết cho mùa giải 2024/25 của Manchester United.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.