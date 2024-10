Manchester United gặp rắc rối

Theo Daily Mail, trợ lý Darren Fletcher khả năng bị FA điều tra sau trận MU thắng Brentford với tỷ số 2-1 hôm 19/10. Cựu tiền vệ này có hành vi không đúng mực với trọng tài thứ tư Gavin Ward và trọng tài chính Samuel Barrott trong lúc bước vào đường hầm ở giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp.

Ngoài Fletcher, trợ lý Ruud van Nistelrooy cũng bày tỏ sự tức giận khi bước vào đường hầm. Fletcher và Van Nistelrooy đều có những phản ứng thái quá. Tuy nhiên, Fletcher được cho là hành động quyết liệt hơn, vượt quá giới hạn nên dễ bị "sờ gáy".

Trước đó, HLV Erik ten Hag, Van Nistelrooy và nhiều thành viên ban huấn luyện MU hùng hổ chất vấn trọng tài thời điểm CLB bị thủng lưới trước Brentford ở cuối hiệp đầu tiên. Sau cùng, HLV Ten Hag bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.

Mọi thứ xuất phát từ việc Matthijs de Ligt phải rời sân để điều trị chấn thương. Trung vệ người Hà Lan bị chảy máu ở đầu và liên tục cố trở lại sân. Tuy nhiên, trọng tài chính Barrott không đồng ý. Ông yêu cầu trung vệ của MU ra ngoài biên để đội ngũ y tế xử lý vết thương. Ngay sau đó, Brentford ghi bàn mở tỷ số.

De Ligt tỏ thái độ mạnh mẽ. Cựu trung vệ Bayern Munich quay ngược ra sau đá mạnh vào quả bóng ở bên đường biên. Anh tức giận đến mức buộc miệng chửi thề và liên tục chất vấn giám sát trận đấu. Dù vậy, không có bất kỳ sự thay đổi nào, còn MU chấp nhận thủng lưới.

Sau giờ nghỉ, MU chỉnh đốn lại đội hình và chắt chiu cơ hội tốt hơn. Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund lập công liên tiếp đầu hiệp 2 để giữ lại 3 điểm quý giá cho đội chủ sân Old Trafford. MU tạm thời vượt qua khủng hoảng. Sau 8 trận, họ vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League với 11 điểm.

Trở lại với Fletcher, cựu tiền vệ người Scotland từng giữ vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại "Nhà hát của những giấc mơ". Sau khi Sir Jim Ratcliffe lên nắm mảng thể thao, Fletcher không bị sa thải, song chuyển sang làm trợ lý cho HLV Ten Hag.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.