Thông điệp lạ của Antony

Sau khi trận đấu kết thúc, Antony đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Miễn có Chúa là chỗ dựa, không ai có thể hạ gục tôi". Theo Mirror, Antony dường như gửi lời nhắn cho HLV Erik ten Hag khi liên tục phải ngồi dự bị.

Ở mùa giải nay, cầu thủ người Brazil đá chính một trận duy nhất trong chiến thắng 7-0 trước Barnsley tại Carabao Cup hôm 18/9. Còn lại, anh góp mặt đúng 27 phút trong những lần vào sân từ ghế dự bị.

Trong màn ngược dòng thắng Brentford 2-1, Antony không ra sân phút nào. Điều đó cho thấy vị thế xuống thấp của cựu sao Ajax trong đội hình MU. Dễ hiểu khi Antony được coi là một trong những bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử của câu lạc bộ.

Goal đưa tin ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" có thể đẩy Antony rời đi theo dạng cho mượn để giúp chân sút này lấy lại phong độ. Nếu không thể cải thiện màn trình diễn, MU sẽ xem xét bán đứt tiền đạo người Brazil trong hè 2025.

Antony gia nhập MU với mức phí kỷ lục 86 triệu bảng từ Ajax vào mùa hè 2022. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được kỳ vọng. Antony ra sân tổng cộng 86 trận cho MU, ghi được 12 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo.

Antony bị đánh giá có nhiều điểm hạn chế, qua đó khó có thể tỏa sáng ở môi trường khắc nghiệt như Premier League. Bộ kỹ năng của anh hầu như vô hại tại Premier League. Việc chỉ có thể sử dụng chân trái khiến cầu thủ này trở nên quá dễ bắt bài.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.