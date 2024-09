Lý do Antony được thực hiện penalty

Man United không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Barnsley ở vòng 3 League Cup. Đoàn quân của HLV Erik ten Hag thắng tưng bừng đội đang chơi ở giải hạng ba với tỷ số 7-0, nhờ các cú đúp của Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Christian Eriksen cùng quả phạt đền thành công của Antony.

Sau trận đấu, HLV Ten Hag xác nhận chính Rashford chủ động nhường lại quả penalty ở phút 35 cho Antony, cầu thủ đang cần giải cơn khát bàn thắng.

"Các cầu thủ MU thúc đẩy lẫn nhau. Họ đều rất tham vọng và khao khát ghi bàn, nhưng sẵn sàng nhường đồng đội cơ hội. Rashford trao lại quả penalty cho Antony. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết”, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ.

Chính tiền đạo người Brazil kiếm về cú đá penalty khi thoát xuống khiến thủ môn Slonina của Barnley phạm lỗi trong vòng cấm. Trước khi Rashford nhường penalty cho Antony, cầu thủ này đã lập công ở bàn mở tỷ số.

"Rashford là một cầu thủ lớn. Cậu ấy từng ghi rất nhiều bàn thắng và luôn là cây săn bàn hàng đầu của MU. Rashford cần tiếp tục duy trì phong độ này, bởi ngay cả những tiền đạo giỏi nhất cũng có thể mất tự tin nếu trải qua chuỗi trận dài không nổ súng”, HLV Ten Hag khích lệ cậu học trò.

Tỷ số 7-0 có được trước Barnsley là chiến thắng đậm nhất của MU dưới thời Erik ten Hag. Trước đó, "Quỷ đỏ" dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hà Lan chưa bao giờ ghi quá 4 bàn một trận.

