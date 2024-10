Vai trò mới của Gary Neville

Theo Daily Mail, cựu hậu vệ người Anh nhận nhiệm vụ trở thành đại sứ của "Quỷ đỏ" theo hình thức tự do. Đây không phải là công việc cố định của Neville. Tương tự, nhiều cựu cầu thủ MU cũng ký các thỏa thuận làm đại sứ với một số trách nhiệm khác nhau cho CLB chủ sân Old Trafford.

Gần nhất, anh đại diện cho MU có mặt ở Ấn Độ để tham dự một sự kiện. Người đàn ông 49 tuổi tham gia vào một buổi thảo luận tại Học viện Minerva ở Mohali. Anh đóng góp sáng kiến cho chương trình bóng đá cộng đồng do một nhà tài trợ của MU thực hiện.

"Một bức ảnh nổi bật tại sự kiện cho thấy Gary Neville thảo luận về bóng đá một cách lưu loát với biểu tượng Manchester United ở phía sau", The Sun mô tả.

Thực tế, Neville còn nhiệm vụ khác dưới thời Sir Jim Ratcliffe. Chủ mới thành lập một "lực lượng đặc nhiệm" gồm Thị trưởng Manchester Andy Burnham, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới Sebastian Coe và Neville để đánh giá và cho lời khuyên về kế hoạch xây dựng một "Wembley phương Bắc".

Với Neville, khoảnh khắc cựu danh thủ lần đầu xuất hiện với vai trò đại sứ của MU gây chú ý, trong bối cảnh nhà vô địch nước Anh 20 lần vừa cắt hợp đồng đại sứ toàn cầu của huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Quyết định này được coi là cú sốc lớn nhất cho người hâm mộ Manchester United. Nhưng ở tuổi 82, sức khỏe không còn cho phép Alex Ferguson xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện, và ông cũng chia sẻ mong muốn chỉ tham dự các trận đấu mà không còn tham gia sâu vào các hoạt động khác của CLB.

Sir Alex là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử MU. Trong suốt 26 năm trị vì tại "Nhà hát của những giấc mơ," huyền thoại người Scotland đã giành được 38 danh hiệu khác nhau, bao gồm 2 Champions League, 13 Premier League, 5 FA Cup, 4 League Cup và 1 FIFA Club World Cup.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.