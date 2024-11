Manchester United đang 'ném tiền qua cửa sổ'

Amorim sắp sửa rời bỏ Sporting CP, đội bóng đã thắng 10 trận tại giải quốc nội mùa này, để đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng tại Manchester United - CLB chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn sau 10 trận. Đây là bước đi tham vọng và đầy thử thách, bởi Amorim chia tay một đội đứng đầu bảng xếp hạng để đến với một CLB tụt xuống thứ 13 tại Premier League.

Từ vị trí thứ 8 danh giá tại Champions League, Amorim sẽ chuyển đến một Manchester United đang vật lộn ở vị trí thứ 21 tại Europa League. Đây rõ ràng là một bước nhảy vọt đầy thử thách, nhưng cũng là cơ hội để ông chứng tỏ bản thân tại một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

Amorim sẽ thừa hưởng một di sản không mấy vẻ vang từ người tiền nhiệm Erik ten Hag. Manchester United chi đến 600 triệu bảng trong thời gian Ten Hag cầm quyền, nhưng những khoản chi lớn ấy không mang lại sự cải thiện tương xứng.

Với số điểm thấp nhất sau 10 trận từ mùa 1986/87 và thành tích ghi bàn kém nhất kể từ mùa 1973/74, Manchester United hiện chật vật. Câu lạc bộ từng có những giai đoạn khủng hoảng nhưng vẫn kiên nhẫn với Sir Alex Ferguson - người mất ba năm rưỡi để giành danh hiệu đầu tiên. Còn Amorim, với hợp đồng hai năm rưỡi, có thể không được xa xỉ thời gian như vậy.

Cách đây nửa thế kỷ, Manchester United từng trải qua một mùa giải khó khăn với chỉ 9 bàn thắng sau 10 trận. Thậm chí, thủ môn Alex Stepney còn góp mặt trên bảng danh sách các cầu thủ ghi bàn. Kết quả là, "Quỷ đỏ" đã phải xuống hạng. Dù tình hình hiện tại không thể so sánh, nhưng câu chuyện này cho thấy tầm quan trọng của việc ghi bàn và những hệ lụy khi hàng công thi đấu kém hiệu quả.

Một trong những vấn đề lớn nhất Amorim phải đối mặt là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Manchester United. Theo Understat, “Quỷ đỏ” hiện là đội bóng có chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) thấp nhất giải đấu, với 8,81 bàn thắng ít hơn mức họ nên đạt được từ các cơ hội có chất lượng.

HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy thừa nhận rằng dù tạo ra nhiều cơ hội, Manchester United lại chưa thể tận dụng chúng một cách hiệu quả. Sự thật đau lòng là chính Van Nistelrooy, một tiền đạo đã giải nghệ, có thể vẫn là chân sút nhạy bén nhất của CLB lúc này.

Marcus Rashford, một trong những ngôi sao hàng đầu của Manchester United, vẫn chỉ có xG dưới 1.0 ở Premier League, và Rasmus Hojlund, một tiền đạo đầy tiềm năng, cũng chỉ chạm bóng một lần trong vòng cấm ở trận gặp Chelsea - dù tình huống đó mang về một quả phạt đền. Thêm vào đó, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes và Joshua Zirkzee cũng tỏ ra phung phí cơ hội, khiến Manchester United trở thành một đội bóng không thể khai thác tối đa các cú sút trúng đích.

Lisandro Martinez được kỳ vọng sẽ là hạt nhân để xây dựng lại đội hình Manchester United. Tuy nhiên, lối chơi quyết liệt nhưng đôi khi hơi liều lĩnh của anh đặt ra nhiều dấu hỏi. Hai lần suýt nhận thẻ đỏ trong mùa giải này cho thấy Martinez cần phải điều chỉnh để tránh những rủi ro không đáng có

Trong khi Onana thi đấu xuất sắc và liên tục cứu thua cho Manchester United thì hàng thủ lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Những sai sót liên tiếp nơi hàng phòng ngự khiến “Quỷ đỏ” phải đối mặt với nhiều khó khăn. Dữ liệu thống kê về bàn thua kỳ vọng cho thấy, hàng thủ của United đang là một trong những hàng thủ yếu kém nhất giải đấu

Việc chiêu mộ Manuel Ugarte với số tiền lớn từ thương vụ bán Scott McTominay cho thấy sự quyết tâm của Manchester United trong việc nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, thực tế lại không như kỳ vọng. Ugarte vẫn chưa thể hòa nhập và đóng góp tích cực vào lối chơi chung của đội. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng xây dựng một đội hình gắn kết và hiệu quả của ban huấn luyện.

Amorim không chỉ phải cải thiện khả năng ghi bàn, mà còn phải tìm cách xây dựng một hệ thống phòng ngự ổn định và tăng cường sự linh hoạt trong lối chơi. Một trong những nhiệm vụ cấp thiết là tận dụng sự sáng tạo của Bruno Fernandes, tốc độ và sự trẻ trung của Garnacho và Rashford để đưa United trở lại đúng hướng.

Mặc dù công việc đang ở giai đoạn khó khăn, Amorim vẫn có những cơ sở để tin tưởng vào tương lai. Thay vì đặt nặng vấn đề thành tích tức thời, ông đang hướng đến việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho Manchester United.

Như Ruud van Nistelrooy đã chia sẻ, đội bóng vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng là Amorim cần tận dụng tốt tiềm năng của các cầu thủ và tạo ra một tập thể gắn kết, sẵn sàng chiến đấu vì màu áo "Quỷ đỏ".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.