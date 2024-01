Màn tái xuất đẳng cấp của Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh có màn tái xuất ấn tượng trong loạt phim "The Brothers Sun". Hành động mãn nhãn xen lẫn hài hước giúp nữ diễn viên và bộ phim ghi điểm.

Genre: Hành động, Hài hước, Kịch tính

Director: Kevin Tancharoen, Viet Nguyen

Cast: Dương Tử Quỳnh, Justin Chien, Sam Song Li, Highdee Kuan,...

Rating: 7.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Mở đầu 2024, The Brothers Sun (tựa Việt: Anh em nhà họ Tôn) thu hút khán giả khi mở rộng câu chuyện về hội Tam Hoàng, một trong những băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất nhì châu Á. Sau 8 tập phát sóng, The Sun Brothers duy trì sức hút khi liên tục nằm trong top 10 tại 91 quốc gia trên thế giới.

Bộ phim còn đánh dấu sự trở lại của Dương Tử Quỳnh sau khi mang về tượng vàng Oscar qua tác phẩm Everything Everywhere All at Once. Trong phim, minh tinh người Malaysia đảm nhận vai trò đặc biệt quan trọng, nắm quyền sinh sát của hội Tam Hoàng.

Bộ phim giải trí đáng xem

Một motif quen thuộc trong các bộ phim về băng đảng xã hội đen đó là tranh giành địa bàn, quyền lực bằng đủ mọi thủ đoạn. Song, The Brothers Sun mang đến góc nhìn thú vị về hội Tam Hoàng là vấn đề bảo mật danh tính của các thành viên.

Bộ phim xoay quanh hành trình Charles (Justin Chien) truy lùng kẻ bắn cha, thủ lĩnh băng đảng Rồng Ngọc thuộc hội Tam Hoàng. Trước kẻ thù chưa một lần chạm mặt, Charles buộc phải tới Mỹ để bảo vệ mẹ và em trai. Theo đó, mẹ anh Eileen (Dương Tử Quỳnh) là một Rolodex, người nắm giữ danh tính các thành viên, băng đảng trong hội Tam Hoàng.

Trái ngược với gia đình, Bruce (Sam Song Li), em trai của Charles chỉ là một cậu sinh viên ngây ngô đam mê diễn hài độc thoại. Trong khi Charles huấn luyện Bruce trở thành xã hội đen, thì mẹ anh chỉ muốn cậu em trai sống lương thiện. Chứng kiến cả gia đình bị truy lùng, Bruce không can tâm, anh không ngại lăn xả cùng Charles để tìm ra chân tướng sự việc.

Khi lần lượt các thủ lĩnh băng đảng trong hội Tam Hoàng bị ám sát cũng là lúc kẻ thù lộ mặt. Sau màn đối mặt kịch tính, Eileen xác nhận kẻ ám sát chồng và các thủ lĩnh băng đảng là Nghĩa Nhân Quyền, một tổ chức còn non trẻ.

Hay cho câu: "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", phần còn lại của bộ phim là quá trình gia đình nhà họ Tôn lên kế hoạch đối phó kẻ thù.

Bộ phim khắc họa sự khốc liệt khi gia đình là thành viên của hội Tam Hoàng khét tiếng.

Vỏn vẹn 8 tập phim, The Brothers Sun chinh phục người xem bởi cách kể chuyện cuốn hút, tháo mở nút thắt hợp lý. Xen lẫn khoảnh khắc căng thẳng là những giây phút thư giãn qua những mảng miếng hài hước được thêm thắt khéo léo. Các mối quan hệ trong thế giới ngầm xây dựng đơn giản, dễ tiếp nhận với mọi đối tượng khán giả. Ngoài ra, phân cảnh võ thuật, đấu tay đôi được thực hiện chỉn chu, chân thực bởi đây là đặc trưng trong các bộ phim hành động châu Á.

Dàn nhân vật trong The Brothers Sun chính là điểm nhấn mang lại sự thích thú cho khán giả. Người anh cả Charles đến từ thế giới ngầm, là một kẻ hấp tấp, hiếu chiếu, đồng thời anh cũng là một người đàn ông yêu thương gia đình, đam mê làm bánh ngọt. Cậu em trai Bruce khờ khạo, yếu đuối, song nhưng lúc cần thiết anh vẫn cho thấy bản thân hữu ích. Dù hai anh em đối nghịch nhau như âm với dương, thì người duy nhất có thể dung hòa chính là Eileen.

Dẫu vậy, điểm trừ của The Brothers Sun chính là bộ phim chỉ có 8 tập. Thời lượng hạn hẹp khiến cho một số tình tiết bị đẩy nhanh quá mức cần thiết, đôi lúc khiến người xem bỡ ngỡ. Phản diện của phim mang đến sự hụt hẫng, để là đối thủ cho hội Tam Hoàng thì chưa đủ thuyết phục khán giả.

Xét về diễn xuất, Justin Chien và Sam Song Li cho thấy sự ăn ý đi đóng cặp anh em nhà Tôn. Màn thể hiện của Dương Tử Quỳnh được đánh giá tốt nhất trong The Brothers Sun. Cây viết Jon O'Brien từ Inverse nhận định: "Đúng như mong đợi từ đương kim Nữ diễn viên chính xuất sắc của Viện Hàn lâm, những phân đoạn cảm xúc trong phim được Dương Tử Quỳnh thể hiện hoàn hảo".

Dương Tử Quỳnh là điểm nhấn

Thành công từ Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh tiếp tục khẳng định vị thế là nữ diễn viên hàng đầu của châu Á. Trong series The Brothers Sun, cô thủ vai người mẹ tần tảo Eileen. Rời xa quyền kiểm soát của hội Tam Hoàng, Eileen chuyển tới Mỹ sinh sống cùng cậu con trai thứ hai Bruce.

Trong phim, Eileen là một người phụ nữ toàn năng, cô không chỉ tháo vát việc nhà, mà còn duy trì mối liên hệ với thế giới ngầm một cách khôn khéo. Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ cảm thấy ngưỡng mộ Eileen bởi cô chưa bao giờ sử dụng đến nắm đấm hay một viên đạn để phòng thân. Trí thông minh, nắm bắt tâm lý đối phương biến Eileen trở thành một kẻ đáng gờm.

Dù tựa đề, nội dung bộ phim xoay quanh hai anh em nhà họ Tôn là Charles và Bruce, song dấu ấn mà Dương Tử Quỳnh để lại qua vai Eileen tạo nên nghịch lý. Càng về sau, cả khán giả và giới chuyên môn càng sức ảnh hưởng của Eileen lớn hơn hai cậu con trai.

Cây viết Wenlei Ma từ PerthNow nhận định: "The Brothers Sun không phải là một series hoàn hảo. Thế nhưng, bộ phim hưởng lợi rất nhiều từ sức hấp dẫn của Dương Tử Quỳnh và cách bộ phim xây dựng các nhân vật không theo khuôn mẫu".

Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai người mẹ giàu tình yêu thương trong The Brothers Sun.

Ở tuổi 62, Dương Tử Quỳnh không cần đến võ thuật hay hình ảnh đả nữ để khẳng định bản thân. Chính sự từ tốn, thông thái của một người từng trải cũng đủ để chủ nhân tượng vàng Oscar chinh phục khán giả. Vai Eileen của Dương Tử Quỳnh tạo được sự đồng cảm với người xem nhờ sự kết nối đến thế giới thực. Eileen hội tụ đủ tính chất của một bà mẹ châu Á điển hình, từ cách chăm sóc con cái, quan hệ xã hội tới triết lý sống.

Là một bộ phim giải trí đúng nghĩa, truyền tải thông điệp sâu sắc về gia đình, series The Brothers Sun xứng đáng được Netflix bật đèn xanh cho mùa tiếp theo. Tuy nhiên, đất diễn của hai anh em nhà họ Tôn cần được khai thác sâu hơn, đồng thời Eileen nên dừng ở vai trò cố vấn.