Mãn nhãn với đại tiệc nghệ thuật 50 năm Vinamilk trên sóng VTV

Đại tiệc “Vinamilk 50 năm - Phụng sự khát vọng Việt” kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai khi kể câu chuyện nửa thế kỷ của Vinamilk bằng ngôn ngữ trình diễn giàu cảm xúc.

Không dừng ở đại tiệc âm nhạc hoành tráng, chương trình nghệ thuật đặc biệt “50 năm - Phụng sự khát vọng Việt” phát sóng trực tiếp trên VTV1 chạm đến hàng triệu khán giả cùng theo dõi hành trình nửa thế kỷ của Vinamilk. Trong suốt hơn 90 phút, nhiều người tìm thấy câu chuyện của chính ông bà, cha mẹ mình gắn liền dấu mốc của thương hiệu quốc dân - nơi hộp sữa trở thành sợi dây nối liền mạch ký ức của nhiều thế hệ gia đình Việt.

Chương trình mở màn bằng câu hỏi thay vì lời giới thiệu: Những thành quả hôm nay bắt đầu từ đâu?. Câu hỏi ấy được kể bằng nét vẽ của cuốn sách tranh thiếu nhi, đưa người xem ngược dòng thời gian qua sự kiện lớn của đất nước.

Ngay sau đó, vệt sáng trắng loang trên các lớp màn gauze được lập trình, cuộn dần thành dòng chảy vắt ngang sân khấu, trong khi diễn viên múa và 50 em nhỏ chuyển động cùng biểu tượng “giọt sữa” - mạch dẫn xuyên suốt cả chương trình.

“Trạm dừng” ký ức đa thế hệ

Điểm đắt giá của chương trình nằm ở cách ê-kíp biến mỗi chương hồi thành “trạm dừng”, nơi lịch sử thương hiệu được kể bằng ký ức con người thay vì cột mốc.

Phần đầu chương trình tái hiện năm 1976, khi sữa còn là khát khao xa xỉ của trẻ nhỏ. Phóng sự tái hiện hình ảnh “cân đường hộp sữa” - món quà hàng xóm dành cho nhau những ngày đau ốm thời bao cấp. Cũng trong bối cảnh ấy, ba nhà máy Thống Nhất, Trường Thọ và Dielac của Vinamilk bắt đầu sáng đèn nấu sữa.

Ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình diễn hiện đại được ban tổ chức đầu tư quy mô, biến mỗi chương hồi thành đại cảnh nghệ thuật.

Bà Mai Kiều Liên - Anh hùng Lao động, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk - đã gọi tên ý nghĩa của ký ức ấy khi phát biểu tại chương trình: “Không có sự ghi nhận nào lớn hơn niềm tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi có hàng trăm triệu trẻ em Việt Nam và trên thế giới sử dụng sản phẩm Vinamilk từ khi còn thơ bé, lớn lên, trở thành những bậc cha mẹ và tiếp tục lựa chọn Vinamilk cho con mình”.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình.

DNA giàu bản sắc hiện lên qua từng đại cảnh

Nếu phần đầu dành cho ký ức, những chương hồi tiếp theo trả lời một câu hỏi khác: “Điều gì giúp thương hiệu này đi qua nửa thế kỷ?”.

Đó là tinh thần tiên phong đổi mới - thứ đã dẫn dắt Vinamilk qua cuộc “cách mạng trắng” và qua cả quyết định từ chối liên doanh với nước ngoài giữa lúc cạnh tranh khốc liệt - hiện lên qua màn tạo hình kinetic dựng 3D biểu tượng Ngôi Sao Phương Nam. Những khối sáng chuyển động chậm rãi kết lại thành hình ngôi sao giữa sân khấu biểu trưng cho bản sắc Việt rực rỡ của Vinamilk.

Khát vọng vươn ra thế giới được kể bằng một bản concerto. Tiếng piano, sáo và cello của nghệ sĩ hòa cùng dàn giao hưởng đưa người xem trở về thời gian và không gian của năm 1998 - chuyến xuất khẩu đầu tiên của Vinamilk sang Iraq, khi hợp đồng được ký ngay trong hầm trú bom và đơn hàng 300 tấn sữa bột hoàn thành giữa thời chiến sự, để rồi khép lại bằng hình ảnh 65 quốc gia mà Vinamilk đã đặt chân đến hôm nay.

Nửa thế kỷ Vinamilk là hành trình phụng sự khát vọng Việt Nam.

Cao trào của cảm xúc thuộc về tiết mục opera hào hùng Nessun Dorma. Phần trình diễn với thông điệp không ngủ quên trong vinh quang, vang lên như ẩn dụ về hành trình của người thuyền trưởng Vinamilk và cũng là lời nhắc rằng mỗi chiến thắng chỉ là điểm khởi đầu của chặng đường mới.

Những mảnh ghép làm nên một hành trình

Giữa khung hình rực rỡ, khoảnh khắc lắng đọng thuộc về sự xuất hiện của 50 nhân vật đặc biệt. Đó là những bạn nhỏ lớn lên cùng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, những cán bộ được Vinamilk chắp cánh du học rồi lại quay về đồng hành, những gia đình nhiều thế hệ gắn bó với thương hiệu. 50 con người đại diện cho hàng triệu câu chuyện bình dị, đong đầy niềm tin, sự cống hiến, tình cảm suốt chiều dài lịch sử đất nước để tạo thành điểm chạm chân thật, biến câu chuyện thương hiệu thành câu chuyện nhân văn của cả cộng đồng.

Bà Mai Kiều Liên (trái) đại diện Vinamilk trao bảng biểu trưng 100.000 hộp sữa cho Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam tại sự kiện.

Trong đêm 23/7, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng 100.000 sản phẩm dinh dưỡng trị giá 1 tỷ đồng trao tặng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cùng 500.000 hộp sữa trị giá 3,5 tỷ đồng cho Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Ghi nhận 19 năm mang hơn 43 triệu hộp sữa, tương đương 210 tỷ đồng , đến hơn 550.000 trẻ em cả nước, Chính phủ cũng đã trao bằng khen cho doanh nghiệp.

Bà Mai Kiều Liên - Anh hùng Lao động, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk - được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp của đất nước.

Dư âm còn lại sau màn trình diễn rực rỡ là lời giải cho sức sống bền bỉ của thương hiệu quốc dân và câu trả lời trong phát biểu của bà Mai Kiều Liên khi hướng về phía trước: “50 năm tiếp theo của Vinamilk sẽ là hành trình kiến tạo giá trị lâu dài cho sức khỏe cộng đồng, cho môi trường bền vững và cho vị thế của thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Sữa sẽ luôn là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và Vinamilk sẽ tiếp tục sứ mệnh phụng sự để giúp người Việt Nam khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Vinamilk đã được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi thực sự biết ơn và sẽ không ngừng cố gắng để xứng đáng với điều này”.