Kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk nhận 5 giải thưởng quốc tế

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 diễn ra trong Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), Vinamilk giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, đây là kỳ tích chưa có tiền lệ trong gần 20 năm tổ chức trao giải.

Diễn ra thường niên trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu 2026 (Global Dairy Congress), World Dairy Innovation Awards (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) là một trong những giải thưởng uy tín của ngành sữa thế giới, nhằm tôn vinh sản phẩm và sáng kiến nổi bật về đổi mới sáng tạo.

Đại diện Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026. Ảnh: Xavier.

Năm nay, Vinamilk được vinh danh tại nhiều hạng mục quan trọng: Optimum A2 Pro+ đạt giải Sữa tốt nhất dành cho trẻ em; Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Prevent Gold đạt giải Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi; Kem Vinamilk Gelato Matcha đạt giải Kem ngon nhất; Sữa tươi Vinamilk 100% đa vị đạt giải Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất; Kem Vinamilk Gelato đạt giải Thiết kế bao bì xuất sắc nhất.

Bên cạnh sản phẩm đoạt giải, nhiều sản phẩm khác của Vinamilk cũng góp mặt trong danh sách đề cử cuối cùng, trải rộng từ dinh dưỡng trẻ em, sữa nước, sữa chua uống, kem, dinh dưỡng chuyên biệt đến các hạng mục về công nghệ, sản xuất và thiết kế bao bì. Với 17 sản phẩm lọt vào danh sách đề cử cuối cùng và 5 sản phẩm được vinh danh, Vinamilk là một trong những doanh nghiệp để lại dấu ấn rõ nét tại mùa giải năm nay.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc đối Ngoại Vinamilk, nhận vinh danh tại giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026.

Các sản phẩm được vinh danh phản ánh xu hướng phát triển của ngành sữa toàn cầu, khi người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm giải pháp dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi, thể trạng, lối sống và mục tiêu sức khỏe. Giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở công thức, mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và cá nhân hóa.

Các sản phẩm Vinamilk được vinh danh tại World Dairy Innovation Awards 2026 trải rộng từ dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng chuyên biệt đến sản phẩm phục vụ lối sống năng động và xu hướng tiêu dùng mới.

Ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, nhận định: “Trong hơn 20 năm tổ chức giải thưởng này, chưa từng có doanh nghiệp nào giành được tới 5 giải thưởng trong cùng một kỳ trao giải. Đó là thành tựu độc nhất vô nhị”.

Theo ông, thành tích này cho thấy Vinamilk đã chuyển mình từ việc đáp ứng nhu cầu cơ bản sang tạo ra các lợi ích gia tăng ở quy mô rất lớn và theo cách đi đầu trên thế giới.

Các chuyên gia quốc tế tìm hiểu, trải nghiệm và đánh giá các sản phẩm, giải pháp dinh dưỡng của Vinamilk tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026.

Ông Ananda Roy, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Nghiên cứu và Tư vấn chiến lược khu vực châu Âu của Circana - tập đoàn nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới của Mỹ, đồng thời là thành viên ban giám khảo World Dairy Innovation Awards 2026, đánh giá: “Điều khiến Vinamilk nổi bật không chỉ là chất lượng sản phẩm hay nền tảng khoa học phía sau các giải pháp dinh dưỡng, mà còn là khả năng xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì và truyền tải thông điệp hiệu quả đến nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau”. Ông cũng nhận định đây là những lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng của các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống trên thế giới.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, chia sẻ: “Mỗi giai đoạn phát triển của xã hội đều đặt ra nhu cầu mới cho ngành dinh dưỡng. Điều quan trọng không phải là tạo ra thật nhiều sản phẩm, mà là tạo ra sản phẩm thực sự có ý nghĩa với người tiêu dùng ở từng giai đoạn”.

Đại diện Vinamilk trình bày tham luận tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026 với chủ đề “50 năm, một sứ mệnh: Hành trình chuyển đổi thương hiệu không ngừng”.

Phía sau những giải thưởng tại Barcelona là hành trình 50 năm không ngừng đổi mới của Vinamilk để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Dấu ấn của Vinamilk không chỉ nằm ở 5 giải thưởng quốc tế đạt được, mà còn ở sự ghi nhận của cộng đồng ngành sữa thế giới đối với thương hiệu Việt kiên trì đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Nếu giải thưởng ghi nhận thành quả của hiện tại, thì phía trước vẫn là hành trình tiếp tục đổi mới để phụng sự tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng trong những thập kỷ tới.