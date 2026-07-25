Từ 3 nhà máy bỏ hoang đến thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể và huân chương Độc lập hạng ba cho bà Mai Kiều Liên - Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc.

Vinamilk vừa phối hợp VTV tổ chức chương trình “50 năm - Phụng sự khát vọng Việt”. Sự kiện đánh dấu 50 năm hình thành, phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

Hai lần được vinh danh Anh hùng Lao động

Nhằm biểu dương và tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể Vinamilk trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã ký ban hành quyết định số 1168/QĐ-CTN trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Với quyết định trên, Vinamilk trở thành một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đại diện Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai cho tập thể Vinamilk. Ảnh: Minh Anh.

Cũng tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho cá nhân bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Vinamilk, nhằm ghi nhận vai trò lãnh đạo tiên phong của bà đối với sự phát triển của ngành sữa trong nước.

Bà Mai Kiều Liên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba từ Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Minh Anh.

Phó chủ tịch nước đánh giá, Vinamilk đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Từ những cơ sở sản xuất đơn sơ ban đầu, Vinamilk vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu ngành sữa Việt Nam, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại với 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và nông dân, đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và đặc biệt, đưa sản phẩm thương hiệu Việt đến với 65 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thay mặt Vinamilk, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tạo điều kiện phát triển và sự ghi nhận lớn lao mà Đảng và Nhà nước dành cho Vinamilk. Với niềm tin “muốn xây dựng một Việt Nam hùng cường, trước hết phải nuôi dưỡng những con người Việt Nam khỏe mạnh”, Vinamilk luôn tâm niệm “thực phẩm đi vào cơ thể người là không có cơ hội sửa sai”.

“Sữa luôn là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và Vinamilk sẽ tiếp tục sứ mệnh phụng sự để giúp người Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Vinamilk được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi rất biết ơn và sẽ luôn cố gắng xứng đáng với điều này”, nữ lãnh đạo khẳng định.

Năm thập kỷ giúp người Việt làm chủ nguồn dinh dưỡng

Hành trình nửa thế kỷ của Vinamilk bắt đầu từ năm 1976 khi đất nước bước vào giai đoạn tái thiết sau chiến tranh với tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em lên đến 50-60%. Từ 2 nhà máy sản xuất sữa đặc đã ngừng hoạt động cùng một nhà máy sữa bột còn đang xây dựng dang dở, tập thể lãnh đạo và công nhân viên Vinamilk thời kỳ đó đã nỗ lực từng bước tìm kiếm nguyên liệu sản xuất, khôi phục nhà máy và cho ra đời sản phẩm sữa bột “made in Vietnam” đầu tiên vào năm 1989.

Đặt nền móng cho ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam, Vinamilk hiện sở hữu hệ thống 15 trang trại đạt chuẩn Global S.L.P. với năng lực cung ứng khoảng 1,1 triệu lít sữa tươi/ngày.

Đầu thập niên 1990, Vinamilk tiên phong khởi xướng cuộc “Cách mạng trắng”, đặt nền móng cho mục tiêu tự chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi trong nước. Xuất phát từ một quốc gia không có lợi thế về chăn nuôi bò sữa, đến nay, Vinamilk đã sở hữu hệ thống 15 trang trại đạt chuẩn Global S.L.P., quản lý đàn bò sữa quy mô đến 130.000 con và năng lực cung ứng khoảng 1,1 triệu lít sữa tươi/ngày.

Với mục tiêu làm chủ nguồn dinh dưỡng cho người Việt, Vinamilk từng bước khẳng định năng lực sản xuất quốc tế với các siêu nhà máy quy mô và hiện đại hàng đầu khu vực.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Vinamilk với cuộc đổi mới toàn diện từ thương hiệu, chuyển đổi số đến tái cấu trúc hệ thống kinh doanh. Tính đến năm 2025, thương hiệu đã hoàn thành việc tung và tái tung hơn 300 đơn vị sản phẩm (SKU) thuộc 15 ngành hàng, đón đầu xu hướng tiêu dùng mới như sản phẩm cao cấp hóa, dinh dưỡng chuyên biệt, dinh dưỡng bền vững mang lại trải nghiệm cá nhân hóa…

Với sự am hiểu người tiêu dùng cùng năng lực tiếp cận nghiên cứu khoa học dinh dưỡng mới nhất trên thế giới, danh mục sản phẩm đa dạng của Vinamilk thiết lập những tiêu chuẩn chưa từng có tại Việt Nam.

Hiện Vinamilk đang là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam có mặt trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á của Fortune (Fortune Southeast Asia 500) và top 36 doanh nghiệp sữa có doanh thu lớn nhất thế giới.