Màn 'đổi' bạn gái gây chấn động bóng đá Brazil

Militao, 27 tuổi, từng có một mối tình với Karoline Lima. Cả hai chung sống hạnh phúc và còn có một đứa con chung. Lima nổi bật với phong cách thời trang quyến rũ. Cô nàng thu hút nhiều người theo dõi nhờ những khoe những hình ảnh hở bạo trên trang cá nhân.

Mối quan hệ của cả hai rạn nứt khi Militao ít dành thời gian cho Lima. Sau khi chia tay Militao, Lima cặp kè với bạn trai mới là Leonardo Pereira, cầu thủ đang chơi cho Flamengo. Thời điểm đó, Pereira cũng đã kết thúc mối quan hệ với Taina Castro vào tháng 7/2023.

Chuyện không có gì để nói khi cả Militao và Pereira bị phát hiện quen chính bạn gái cũ của đối phương. Trên mạng xã hội, Militao công khai mối quan hệ với bạn gái mới Castro. "Cặp đôi hoàn hảo của tôi", trung vệ của Real Madrid viết trên trang cá nhân.

Lima và Pereira cũng có hành động tương tự khi công khai tình cảm của mình trên mạng xã hội. Họ làm quen và chính thức hẹn hò sau một lần làm việc chung. Trung vệ của Flamengo nhiều lần được nhìn thấy đi chơi với Lima và con riêng của cô.

Lima và Pereira thường xuyên đăng tải những bức ảnh hạnh phúc bên nhau, và một trong những hình ảnh đáng chú ý là lúc Pereira nâng Lima lên trong bộ bikini tại một bãi biển ở Brazil.

“Chúng tôi vẫn là những người bất khả chiến bại. Đây chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện tuyệt vời mà chúng tôi sẽ cùng nhau viết lên", Pereira chia sẻ.

Đến hiện tại, không có dấu hiệu khó chịu nào đến từ hai cặp đôi. Họ vẫn sống hạnh phúc và không đề cập đến chuyện tình cảm với người cũ trong quá khứ.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.