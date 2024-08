Man City làm bẽ mặt Man Utd

Thương vụ bán Julian Alvarez cho Atletico với giá 95 triệu euro tô đậm thêm sự lọc lõi của Man City trên thị trường chuyển nhượng. Để so sánh, đại diện thành Manchester thu lời hơn 70 triệu euro cho bản hợp đồng này.

Hay cách đây 1 năm, Chelsea phải bỏ ra 47 triệu euro để thuyết phục Man City bán Cole Palmer, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB. Trước đó, Man City cũng kiếm được 56,2 triệu euro sau khi nhượng Raheem Sterling cho "The Blues". So với thời điểm mua tiền đạo người Anh từ Liverpool vào năm 2015 với giá 63,7 triệu euro, Man City rõ ràng không lỗ quá nhiều.

Man City đã giàu còn khôn ngoan. Những năm gần đây, họ cho thấy mình là CLB rất biết cách làm ăn trên TTCN, thay vì vẫn thường bị gắn mác "hút máu" nhân tài từ những đội bóng nhỏ.

Trở lại với phi vụ bán Julian Alvarez cho Atletico, vì sao Man City có thể nhận được cái gật đầu duyệt chi từ đại diện thủ đô Tây Ban Nha, dù rằng họ hét giá rất cao cho cầu thủ này? Câu trả lời nằm ở tính thời điểm.

Từ văn phòng của mình, thượng tầng Man City nắm rõ tình hình của Atletico. Họ biết đội chủ sân Metropolitano vừa chia tay hàng loạt tiền đạo, như Alvaro Morata và Memphis Depay. Ngay cả khi có chữ ký Alexander Sørloth từ Villarreal, HLV Diego Simeone vẫn chưa hài lòng.

Atletico lại là vùng đất lành với những tiền đạo Nam Mỹ. Họ từng có Sergio Aguero lừng danh, Diego Forlan đẳng cấp thế giới. HLV Simeone đặc biệt thích xây dựng đội hình với nhiều cầu thủ tấn công, đặc biệt người có thể chơi được ở nhiều vị trí.

Khép lại mùa giải 2023/24, Atletico phải rất chật vật mới giành được vé dự Champions League. Trong bối cảnh Real Madrid vừa chiêu mộ Kylian Mbappe, Barcelona đang làm mọi cách để có Nico Williams, Girona FC không phải đối thủ dễ bị bắt nạt, điều này khiến đội chủ sân Metropolitano phải nhanh chóng hành động nếu không muốn bị bỏ xa.

Bởi vậy, dù rằng Man City hét giá Alvarez lên tới 95 triệu euro, Atletico vẫn đồng ý. Họ hiểu rằng mình không có nhiều lựa chọn trong phiên chợ hè 2024. Đội bóng cần một tiền đạo đẳng cấp thế giới, người có thể tỏa sáng ngay trong năm đầu tiên chơi bóng tại La Liga.

Với Alvarez, anh lại sở hữu bản CV rất đẹp. Ở tuổi 24, tiền đạo người Argentina từng vô địch World Cup, Copa America trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cấp CLB, cựu tiền đạo River Plate từng ca khúc khải hoàn tại Premier League, FA Cup, Champions League...

Dưới trướng Pep Guardiola ở Man City, Alvarez tỏ ra rất đa năng, chơi được ở nhiều vị trí. Nhưng nhìn chung, cầu thủ này không phải quân bài trọng yếu. Mảnh ghép "bất khả xâm phạm". Người có thể khiến CLB lao đao khi vắng mặt.

Nói cách khác, không có Alvarez thì Man City chẳng hề yếu đi. Gần đây, Pep được cho là cân nhắc đôn James McAtee từ đội trẻ lên. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cao cầu thủ 21 tuổi, miêu tả rằng đây là "quân bài đặc biệt".

Trong hè 2024, Man City có chữ ký Savinho từ Girona FC. Do đó, "The Cityzens" hoàn toàn không phải quá lo lắng khi bán Alvarez. Đồng ý rằng tiền đạo người Argentina ghi 19 bàn ở mùa 2023/24, song những pha lập công ấy đều đến trong những trận đấu Man City chạm trán đối thủ yếu.

Pep Guardiola cũng chẳng phải tay mơ, để rồi đưa ra quyết định sai lầm. Khi chấp nhận bán Alvarez, chiến lược gia này đã nhìn ra sự thật rằng không có cầu thủ này thì Man City vẫn ổn.

Đẩy Alvarez sang Atletico, đó tiếp tục là bằng chứng cho thấy ở Etihad thì Pep mới sắm vai "VIP". Người có tiếng nói cũng như vai trò không thể thay thế. Thương vụ bán tiền đạo người Argentina tiếp tục cho thấy "The Cityzens" tạo ra được cấu trúc đội hình cũng như lối chơi ổn định ra sao, theo đó tất cả như được lập trình và kết quả sẽ được quyết định bởi chất lượng cầu thủ.

Man City lời to từ vụ chuyển nhượng Alvarez phần nào khiến Man Utd bẽ mặt. Từ sau khi bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid, đã bao giờ "Quỷ đỏ" lời to giống gã hàng xóm ồn ào trong ván cờ chuyển nhượng? Câu trả lời là không.

Hè 2014, Man Utd chi 75 triệu euro để mua Angel di Maria. 12 tháng sau, họ lỗ 12 triệu euro khi nhượng lại cầu thủ này cho PSG. Năm 2017, "Quỷ đỏ" tốn 84,7 triệu euro để thuyết phục Everton bán Romelu Lukaku. Hai năm sau, CLB thành Manchester chỉ thu về 74 triệu euro khi để tiền đạo người Bỉ sang Inter Milan.

Hôm 7/8, nhà báo Miguel Delaney của Independent cho rằng Man Utd phải sao chép triết lý chuyển nhượng của Man City, CLB không còn kích hoạt bom tấn chuyển nhượng cho những cầu thủ trên 23 tuổi. Đó là bằng chứng cho thấy Man City đi trước Man Utd ở mọi phương diện, từ thành tích trên sân đến cách hoạt động khi bước vào phiên chợ mua sắm cầu thủ.

Đã qua rồi thời kỳ Man City vung tiền qua cửa sổ với những bản hợp đồng chỉ được dùng một hay hai mùa giải. Họ giờ lên kế hoạch tỉ mỉ, tính đường cho 3 hay 5 năm sau. Cũng nhờ tỏ ra khôn ngoan, đội chủ sân Etihad ngày càng lớn mạnh và phát triển một cách bền vững. Cách đó không xa, Man Utd đang tỏ ra khao khát được như Man City và giờ phải "hạ mình" để học theo đối thủ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.