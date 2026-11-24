Ông Bojan Hodak được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Malaysia, thay Tan Cheng Hoe, người chuyển sang vai trò Giám đốc đội tuyển.

Bojan Hodak từng giành nhiều danh hiệu tại Malaysia, trong đó có cú ăn ba cùng Kelantan năm 2012.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày 24/11 thông báo bổ nhiệm Bojan Hodak làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân 55 tuổi từng làm việc tại Malaysia, Indonesia và Campuchia, đồng thời có nhiều danh hiệu ở cấp CLB lẫn đội tuyển trẻ.

HLV Hodak từng dẫn dắt UPB-MyTeam, Kelantan, Johor Darul Ta’zim (JDT) và Kuala Lumpur City FC. Dấu ấn lớn nhất của ông tại Malaysia đến vào năm 2012, khi Kelantan giành cú ăn ba gồm Super League, Cúp FA và Cúp Malaysia. Một năm sau, ông giúp JDT vô địch Super League.

Năm 2021, HLV Hodak đưa Kuala Lumpur City FC lên ngôi tại Cúp Malaysia và vào chung kết AFC Cup 2022. Ông cũng từng dẫn dắt U19 Malaysia giai đoạn 2017-2019, đưa đội bóng này vô địch Giải U19 Đông Nam Á 2018.

Chiến lược gia người Croatia cũng từng làm việc tại Phnom Penh Crown và PSM Makassar. Gần nhất, ông dẫn dắt Persib Bandung và giành ba chức vô địch giải quốc nội trong thời gian làm việc tại đội bóng Indonesia.

Chủ tịch FAM, Datuk Ab Ghani Hassan cho biết kinh nghiệm của Hodak tại Malaysia và Đông Nam Á là một trong những yếu tố quan trọng trong quyết định bổ nhiệm. Liên đoàn kỳ vọng ông hiểu rõ môi trường bóng đá địa phương, đồng thời xây dựng được đội tuyển có khả năng cạnh tranh ở các giải đấu quốc tế.

Ông Hodak tiếp quản đội tuyển từ Tan Cheng Hoe, người được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ngày 25/6, sau khi hợp đồng của Peter Cklamovski chấm dứt theo thỏa thuận chung. Tan sẽ tiếp tục làm việc tại FAM với vai trò Giám đốc đội tuyển, hỗ trợ công tác quản lý và định hướng phát triển các đội tuyển quốc gia.