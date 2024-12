'Marselino non nớt, Indonesia thiếu may mắn'

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, HLV Bojan Hodak của Persib Bandung (Indonesia) cho rằng thầy trò Shin Tae-yong phải tránh lặp lại sai sót ở trận đấu kế tiếp gặp Việt Nam tại ASEAN Cup 2024.

Indonesia gây thất vọng trước Lào.

Khi được hỏi về lý do khiến tuyển Indonesia bị Lào cầm hòa 3-3 trên sân nhà hôm 12/12, ông Hodak cho biết: "CĐV Indonesia rất thất vọng về kết quả này. Dù sao, đây cũng là tập thể non trẻ và ít kinh nghiệm, sai lầm là khó tránh khỏi. Indonesia để thua 2 bàn thắng đầu tiên kém may mắn. Đội đánh mất điểm số quan trọng và cần thi đấu tập trung ở trận đấu kế tiếp. Họ phải tránh mắc sai lầm khi đối đầu Việt Nam vào ngày 15/12".

Bojan Hodak, 53 tuổi, là HLV giàu kinh nghiệm và có nhiều năm làm việc ở Campuchia, Malaysia và Indonesia. Ông dẫn dắt Persib Bandung từ năm 2023.

Kịch bản không tưởng đã xảy ra trên sân Manahan hôm 12/12. Tuyển Lào chơi đầy tự tin và liên tục tận dụng sai sót ở hàng thủ của Indonesia để ghi bàn. HLV Shin Tae-yong thực hiện nhiều điều chỉnh trong hiệp hai nhưng không thể giúp đội nhà giành trọn 3 điểm. Đây là kết quả được xem là "địa chấn" ở ASEAN Cup 2024 khi Indonesia được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch.

Nói về tấm thẻ đỏ của Marselino Ferdinan, người sẽ vắng mặt ở trận đấu kế tiếp gặp Việt Nam, HLV Hodak cho biết: "Cậu ấy là tuyển thủ giàu kinh nghiệm và là ngôi sao nổi bật nhất ở tập thể hiện tại. Tuy nhiên, Marselino không nên hành động như vậy khi trước đó đã nhận thẻ vàng. Cậu ấy lộ ra sự non nớt và cần phải trui rèn thêm. Tuy nhiên, đó vẫn là một cầu thủ chất lượng. Ở Đông Nam Á, không có nhiều cầu thủ dứt điểm tốt như Marselino. Thiếu vắng cậu ấy là tổn thất lớn cho Indonesia".

Phút 68 trong trận đấu với Lào trên sân nhà, tiền vệ tuyển Indonesia Marselino Ferdinan có pha vào bóng nguy hiểm với Phathana Phommathep. Tình huống xoạc bóng bằng cả 2 chân khiến ngôi sao 20 tuổi nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. Trước đó, Ferdinan đã phải nhận 1 thẻ vàng ở phút 40.

Ông Hodak đánh giá cao tài năng của Marselino.

Không có Marselino, tuyển Indonesia có thể trông cậy vào bài ném biên của hậu vệ Pratama Arhan. Lối chơi này từng tỏ ra hiệu quả ở vòng loại World Cup 2026. Ở ASEAN Cup 2024, Lào và Myanmar là những "nạn nhân" mới nhất của Pratama. Bàn thắng của trung vệ Ferarri vào lưới Lào xuất phát từ một cú ném đầy chính xác mà hậu vệ này thực hiện.

"Ném biên là một trong những vũ khí lợi hại của Indonesia", HLV Hodak chia sẻ thêm. "Pratama có thể ném biên từ khoảng cách rất xa. Có 3-4 cầu thủ sẵn sàng đón đường chuyền của cậu ấy và ghi bàn".

Ngoài Pratama, các cầu thủ trẻ như Mufli Hidayat và Fabio Azka cũng đang dần phát triển kỹ năng ném bóng của mình. Những tài năng trẻ này hứa hẹn sẽ tiếp tục nối tiếp thành công của Arhan trong tương lai.

Hòa Lào, Indonesia vẫn giữ ngôi đầu bảng B ASEAN Cup 2024 với 4 điểm sau 2 lượt trận, nhưng đá nhiều hơn Việt Nam và Philippines 1 trận. Thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ đối đầu Việt Nam vào ngày 15/12.