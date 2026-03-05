Malacia thành 'vật tế thần' sau bàn thắng quyết định của Newcastle

Hậu vệ Tyrell Malacia trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông Anh sau khi Manchester United để thua Newcastle 1-2, dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Manchester United chấm dứt chuỗi bảy trận bất bại bằng thất bại 1-2 trên sân Newcastle United thuộc vòng 29 Ngoại hạng Anh rạng sáng 5/3. Kết quả này càng khiến HLV Michael Carrick thêm thất vọng khi đội bóng của ông thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu.

Bước ngoặt đến ở cuối trận khi tiền đạo vào sân thay người William Osula ghi bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà. Pha lập công được thực hiện sau tình huống đi bóng từ phần sân nhà trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt đánh bại thủ môn Manchester United.

Sau trận, truyền thông Anh chỉ ra hai cầu thủ của Manchester United có liên quan trực tiếp đến tình huống dẫn đến bàn thua là Harry Maguire và Tyrell Malacia. Hậu vệ người Hà Lan chỉ được tung vào sân khi trận đấu còn khoảng năm phút.

Trong phần tường thuật, The Guardian mô tả khoảnh khắc quyết định: “Osula vượt qua Malacia trước khi tung cú sút với quỹ đạo cong ấn tượng”. Tờ báo này cũng nhắc lại rằng Malacia mới chỉ chơi trận thứ hai trong mùa giải.

Trong khi đó, The Sun chấm Malacia 4 điểm cho màn trình diễn của anh và gọi hậu vệ này là “người bị lãng quên”. Theo tờ báo Anh, Malacia được đưa vào sân vì Noussair Mazraoui không thể tiếp tục thi đấu, nhưng anh không tạo được dấu ấn tích cực trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Osula.

“Hậu vệ cánh của MU không gây ấn tượng trong pha bóng dẫn đến bàn thắng. Malacia thậm chí còn quay sai hướng trong khoảnh khắc bị đối thủ đánh lừa bằng động tác giả”, The Sun viết.

Việc Malacia bị chỉ trích phản ánh sự thất vọng của giới truyền thông Anh sau thất bại của Manchester United. Dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian, đội bóng của Carrick vẫn không thể kiểm soát thế trận và để Newcastle ghi bàn quyết định ở cuối trận.

Với Malacia, anh được coi là "người bị lãng quên" ở Manchester United. Cầu thủ này trải qua thời gian dài không được thi đấu, thậm chí nằm trong nhóm cầu thủ "bị cho ra rìa" dưới thời Ruben Amorim.

Màn trình diễn mới đây trước Newcastle có thể đặt dấu chấm hết cho Malacia ở Manchester United. Truyền thông Anh tin rằng "Quỷ đỏ" sẽ sớm đẩy hậu vệ người Hà Lan khỏi "Nhà hát của những giấc mơ".

