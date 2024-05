Mainoo được Southgate tin tưởng

Theo Goal, thuyền trưởng tuyển Anh khẳng định tiền vệ 19 tuổi của MU đủ khả năng để đảm nhận một vị trí trong đội hình tham dự Euro 2024 của "Tam sư". HLV Southgate nhấn mạnh rằng không lo lắng về kinh nghiệm thi đấu của Mainoo sau khi chứng kiến màn trình diễn đột phá của tiền vệ này ở MU.

Chiến lược gia người Anh nói: “Tôi không ngại trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Nếu họ đủ năng lực, tuổi tác không phải là vấn đề. Mainoo đã có năm thi đấu ấn tượng và thật tuyệt vời khi cậu ấy kết thúc mùa giải với 5 bàn thắng và một danh hiệu”.

Dù mới 19 tuổi, Mainoo thể hiện sự trưởng thành vượt bậc khi thi đấu trong màu áo của MU. Tiền vệ này sở hữu khả năng chuyền bóng chính xác và tầm nhìn chiến thuật tốt. Điều này được chứng minh khi Mainoo giúp MU hạ gục Man City với tỷ số 2-1 trong trận chung kết FA Cup cuối tuần qua.

Ngoài ra, HLV Souhtgate cũng đánh giá cao khả năng thi đấu dưới áp lực lớn của Mainoo. “Đối với một tài năng trẻ, quan trọng là cách họ đối phó với những áp lực. Nên nhớ, khi chơi ở MU, các cầu thủ sẽ luôn bị chú ý”, Southgate nói.

Hiện danh sách triệu tập của “Tam sư” mới chỉ là sơ bộ. Tuy nhiên, với những lời khen của Southgate, Mainoo có khả năng cao sẽ góp mặt vào đội hình chính thức tham dự Euro 2024 của tuyển Anh.

