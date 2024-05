Maguire quyết tâm ở lại MU

Daily Mail tiết lộ Maguire đang nỗ lực đàm phán với BLĐ của Manchester United để gia hạn hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Hậu vệ người Anh tỏ rõ thái độ muốn được gắn bó lâu dài với đội chủ sân Old Trafford, bất kể Ten Hag có còn là HLV trưởng hay không. Hiện hợp đồng giữa MU và Maguire còn hiệu lực đến năm 2026.

Maguire thừa nhận rằng đội bóng đã trải qua mùa giải 2023/24 đầy khó khăn. Dù Manchester United vô địch FA Cup, danh hiệu này không thể che lấp thành tích tệ hại của CLB. Đội chủ sân Old Trafford kết thúc Premier League ở vị trí thứ tám. Thành tích này khiến tương lai của một số cầu thủ của MU và thậm chí là HLV Ten Hag lâm nguy khi Sir Jim Ratcliffe đưa ra những động thái cải tổ CLB đầy cứng rắn.

Chia sẻ về tương lai bấp bênh của một số cầu thủ cũng như HLV của đội bóng, hậu vệ người Anh cho biết đây là điều bình thường khi đội bóng trải qua mùa giải thi đấu không tốt. “Nếu không đạt được kết quả tốt, các cầu thủ sẽ bị xem xét kỹ lưỡng. Cầu thủ bị bán hoặc đưa vào danh sách chuyển nhượng còn HLV sẽ chịu áp lực lớn”, Maguire nói.

Tại Premier League mùa này, Maguire chơi 1.651 phút tại Premier League, ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo. Trong giai đoạn hai của mùa giải, hậu vệ người Anh chơi tốt, dành được sự tin tưởng của Ten Hag.

